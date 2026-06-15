Vini Jr. ganha destaque em jornal espanhol após a sua estreia na Copa do Mundo de 2026

A análise do “AS” reforçou a importância que a atual Copa do Mundo tem para o atleta - Foto: Reprodução/Instagram

A análise do “AS” reforçou a importância que a atual Copa do Mundo tem para o atleta - Foto: Reprodução/Instagram

Vini Jr. foi o principal destaque positivo da seleção brasileira em sua estreia na Copa do Mundo, em partida que aconteceu no último sábado (13). Segundo análise feita pelo jornal espanhol “AS”, o atacante demonstrou poder decisivo e foco durante a partida.



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O veículo de imprensa destacou que o gol marcado por Vini Jr. no primeiro jogo da seleção no torneio foi inesquecível e que ele nasceu para disputar partidas grandes e importantes, nas quais pode brilhar intensamente. O jornal ainda defendeu que ele foi o jogador mais importante do confronto e o mais imprevisível.

O atacante brasileiro tem em seu histórico dois gols decisivos em finais da Liga dos Campeões, que terminaram com a vitória do Real Madrid. A análise feita pelo “AS” reforçou a importância e o significado que a atual Copa do Mundo tem para o atleta.

"Ele demorou um pouco para entrar no jogo. Entre o nervosismo da estreia e a vontade de jogar, ficou meio perdido. Marrocos o desafiou fisicamente e taticamente, com o objetivo de isolá-lo da bola e desconectá-lo. O plano durou meia hora, mas isso porque Vini é Vini, e uma Copa do Mundo é uma Copa do Mundo", concluiu.