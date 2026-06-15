Copa do Mundo: confira os jogos e horários desta segunda-feira (15)

Considerada por muitos como favorita ao título, a Espanha entra em Campo nesta segunda (15) - Foto: Reprodução/Instagram

Considerada por muitos como favorita ao título, a Espanha entra em Campo nesta segunda (15) - Foto: Reprodução/Instagram

As seleções que formam os grupos G e H estreiam na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (13). Considerada por muitos a favorita ao título, a Espanha abre a rodada contra Cabo-Verde. O Uruguai também faz sua estreia hoje, diante da Arábia Saudita.

O primeiro confronto do dia já trás aquela que, para muitos, é a favorita para levantar a taça do mundo, a seleção espanhola. Invicta a 30 partidas, a seleção comandada pelo técnico Luis de la Fuente é a atual campeã da Eurocopa.

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O time, que conta com jovens talentos como Lamine Yamal e Nico Williams, joga contra Cabo-Verde, às 13h (Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A partida, válida pelo grupo H, será transmitida no Youtube, no canal da Cazé TV.

Na sequência, às 16h (Brasília), é a vez do grupo G entrar em campo. Bélgica e Egito se enfrentam no estádio Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos. O confronto coloca frente a frente craques como De Bruyne e Mohamed Salah.

A partida será transmitida na TV aberta pela Globo e SBT, e no Youtube pela ge tv e CazéTV.

Já a terceira partida do dia, marca a estreia da primeira campeã do mundo: a seleção do Uruguai. O Uruguai joga contra a Arábia Saudita, no segundo duelo do grupo H, às 19h (Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

A Arábia Saudita tenta repetir o feito da estreia da última Copa, quando derrotou a Argentina no primeiro jogo. Já os uruguaios, comandados por Marcelo Bielsa, apostam na qualidade do craque Valverde, jogador do Real Madrid.

Para esta Copa, o Uruguai convocou três jogadores do Flamengo: Arrascaeta, que não jogará a primeira partida devido a uma lesão, Varella e De La Cruz.

A partida será transmitida na TV aberta pela Globo e SBT, e no Youtube pela CazéTV.

Para encerrar o dia, mais um confronto do grupo G: Irã x Nova Zelândia. A partida será às 22h (Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Apesar da instabilidade política entre o Irã e os Estados Unidos, anfitrião da Copa, a seleção iraniana tenta focar na competição para alcançar a fase de mata-mata pela primeira vez em sua história.

Já a Nova Zelândia aposta na força defensiva e na boa organização coletiva que demonstrou nas Eliminatórias da Oceania para superar os adversários e começar a Copa com o pé direito.

A partida será transmitida pela CazéTV.