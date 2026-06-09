Enel Brasil abre mais de 60 vagas para programa de estágio 2026

O programa de estágio 2026 busca estudantes que se identifiquem com os valores da distribuidora: diversidade, respeito, confiança, inovação, proatividade e flexibilidade - Foto: Reprodução

O programa de estágio 2026 busca estudantes que se identifiquem com os valores da distribuidora: diversidade, respeito, confiança, inovação, proatividade e flexibilidade - Foto: Reprodução

A Enel Brasil está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2026, que oferecerá mais de 60 vagas para estudantes que estejam cursando do 3º semestre ao penúltimo ano da universidade, em mais de 10 formações universitárias. As oportunidades são para os três estados em que a empresa atua: Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará.

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As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho no link Programa de Estágio. As vagas são para alunos dos cursos de administração, ciências contábeis/contabilidade, economia, direito, psicologia, engenharia (todas as áreas relacionadas), marketing, publicidade e propaganda, análise de sistemas, tecnologia da informação, pedagogia, ciência de dados e ciência da computação. Para o estado do Rio de Janeiro, são 8 vagas nas áreas de administração, ciências contábeis, engenharia e engenharia de produção.

O processo de seleção será liderado pela consultoria Super Estágios. A primeira etapa é formada por uma triagem de candidatos. Em seguida, os selecionados serão convocados para duas entrevistas. A primeira será realizada por uma consultoria especializada, e a segunda, pelo gestor da vaga. O resultado será comunicado por WhatsApp ou e-mail.

Os candidatos selecionados pelo Programa de Estágio 2026 terão direito a bolsa-auxílio, vale-transporte, vale-alimentação/refeição, Wellhub (Gympass), cursos on-line (incluindo idiomas) na plataforma eDucation e folga no aniversário.

Diversidade

O programa de estágio 2026 busca estudantes que se identifiquem com os valores da distribuidora: diversidade, respeito, confiança, inovação, proatividade e flexibilidade. Para as oportunidades nos três estados, a concessionária procura talentos de todas as idades e de diferentes orientações sexuais, identidades de gênero e origens étnicas. Pessoas com Deficiência (PCDs) também são bem-vindas.

Os perfis não selecionados no Programa de Estágio 2026 serão enviados para um cadastro de reserva da empresa para futuras oportunidades. Até o fim do ano, a Enel oferecerá novas vagas de estágio nos seus três estados de atuação, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. Por isso, é importante que os interessados fiquem atentos e sempre acessem a página de inscrições para não perder nenhuma novidade.

Serviço

Quem pode participar? Alunos que estejam cursando do 3º semestre ao penúltimo ano dos cursos de administração, ciências contábeis/contabilidade, economia, direito, psicologia, engenharia (todas as áreas relacionadas), marketing, publicidade e propaganda

Programa de Estágio 2026 Enel Brasil, análise de sistemas, tecnologia da informação, pedagogia, ciência de dados e ciência da computação

Data de inscrição: até o dia 30 de junho

Link para a inscrição: Programa de Estágio

As vagas são para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará