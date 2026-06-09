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Cantor Arlindinho é assaltado na Zona Norte do Rio

O artista fez uma publicação no Instagram, nesta terça-feira (9)

relogio min de leitura | Escrito por Redação 09 de junho de 2026 - 11:12
Ele tranquilizou os fãs ao dizer que está bem
Ele tranquilizou os fãs ao dizer que está bem -

O cantor Arlindinho, de 34 anos, foi vítima de um assalto na Zona Norte do Rio e teve alguns objetos levados pelos bandidos. O artista fez uma publicação no Instagram, nesta terça-feira (9), e tranquilizou os fãs ao dizer que está bem. "Fui assaltado em Cascadura em frente ao clube dos sargentos. Levaram meu bracelete e esse cordão na segunda foto. Estou bem, se alguém souber notícias por favor chamar por aqui", escreveu Arlindinho.

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A assessoria de Arlindinho informou que ainda não tem mais informações sobre o assalto, mas ressaltou que o artista está bem. A atriz Erika Januza, namorada do cantor, comentou na publicação "A sua vida é o bem maior. Você é honesto, trabalhador. Deus proverá".

Imagem ilustrativa da imagem Cantor Arlindinho é assaltado na Zona Norte do Rio

Tags:

arlindinho ASSALTO Cascadura zona norte

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