Pão de Açúcar e Extra Mercado oferecem mais de 100 vagas no estado do Rio de Janeiro

As redes Pão de Açúcar e Extra Mercado estão com mais de 100 vagas efetivas abertas para atuação no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para trabalhar em unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Cabo Frio, Armação de Búzios, Petrópolis, Macaé e Rio das Ostras, reforçando as operações da companhia no estado.

As vagas são para os cargos de repositor, operador de caixa, atendente de loja, fiscal de prevenção de perdas, fiscal de caixa, peixeiro, cozinheiro, açougueiro, padeiro e auxiliar de manutenção. Não é necessário ter experiência para participar do processo seletivo para os cargos de entrada.

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Os profissionais contratados contarão com benefícios como assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, seguro de vida, convênio com academias, extensão de licença maternidade e paternidade, cooperativa de crédito, previdência privada, entre outros. Para se candidatar, basta realizar o cadastro exclusivamente por meio do link: https://gpa.gupy.io/.