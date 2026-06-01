Criança morre após ser atingida por bala perdida enquanto brincava na Pavuna

Uma criança morreu após ser atingida por uma bala perdida enquanto brincava em um parquinho próximo à casa da família, na Pavuna, Zona Norte, na tarde deste domingo (31).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41° BPM (Irajá) foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Capitão Gouveia, na comunidade da Quitanda, na Pavuna. No local, moradores informaram que a vítima havia sido socorrida e levada ao Hospital Santa Teresinha, em São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos.

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O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna) e será encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que dará continuidade às investigações. Diligências estão em andamento para apurar a morte.