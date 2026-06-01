Polícia Civil de SP investiga contrato de R$ 108 milhões ligado a produtora de filme sobre Bolsonaro

Suspeitas de irregularidades em um contrato firmado entre a Prefeitura da capital paulista e o Instituto Conhecer Brasil (ICB) - Foto: Reprodução/ Instituto Conhecer Brasil

Suspeitas de irregularidades em um contrato firmado entre a Prefeitura da capital paulista e o Instituto Conhecer Brasil (ICB) - Foto: Reprodução/ Instituto Conhecer Brasil

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta segunda-feira (1º) a chamada “Operação Wi-Fi”, que apura suspeitas de irregularidades em um contrato firmado entre a Prefeitura da capital paulista e o Instituto Conhecer Brasil (ICB), no valor de R$ 108 milhões.

De acordo com as investigações, o foco é analisar possíveis fraudes na contratação do instituto, que tem como presidente Karina Ferreira da Gama. Ela também é proprietária da produtora Go UP Entertainment, responsável pelo filme “Dark Horse”, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão para reunir documentos e equipamentos que possam esclarecer a execução do contrato e a destinação dos recursos públicos. A polícia busca identificar se houve direcionamento, superfaturamento ou outras irregularidades no acordo.

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O contrato sob investigação estaria relacionado à prestação de serviços na área de conectividade e tecnologia, o que motivou o nome da operação. A apuração também mira possíveis vínculos entre as empresas envolvidas e a administração pública.

Até o momento, nem o Instituto Conhecer Brasil nem a Go UP Entertainment se manifestaram oficialmente sobre o caso. A Prefeitura de São Paulo informou que colabora com as investigações e que irá apurar internamente eventuais irregularidades. A investigação segue em andamento e novas diligências não estão descartadas.