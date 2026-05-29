Águas do Rio abre vagas para o programa Jovem Aprendiz

Em um cenário em que o primeiro emprego ainda representa um desafio para milhares de jovens brasileiros, a Águas do Rio está com inscrições abertas para duas novas turmas do programa Jovem Aprendiz. Ao todo, serão oferecidas cerca de 100 vagas para candidatos de 16 a 22 anos interessados em iniciar uma trajetória profissional por meio de formação técnica e experiência prática em uma das maiores concessionárias de saneamento do país.

As oportunidades são destinadas às turmas de Eletricista Instalador Predial e Instalador Hidráulico. Para participar do processo seletivo, é necessário estar cursando o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio, ou já ter concluído os estudos. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de julho, pelo seguinte link: https://aegea.gupy.io/jobs/11320256.

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Com duração aproximada de um ano, o programa combina formação técnica e desenvolvimento profissional, permitindo que os participantes tenham contato com atividades práticas relacionadas à rotina operacional da empresa do grupo Aegea Saneamento. Além da capacitação, os jovens selecionados receberão salário e benefícios como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação e/ou refeição, além de acesso a plataformas voltadas ao bem-estar e à saúde mental, como Zenklub e Wellhub.

Miguel Cavalcante Gusmão, de 21 anos, foi selecionado para a turma anterior do programa e afirma que a oportunidade abriu portas que antes pareciam distantes da sua realidade. Segundo ele, além da experiência profissional, o Jovem Aprendiz trouxe mais confiança, independência e uma nova perspectiva de futuro.

“Eu tinha medo de não conseguir uma oportunidade e achava que o mercado de trabalho era algo muito distante para mim. Aqui, comecei a descobrir capacidades que eu mesmo não enxergava. Aprendi, amadureci e passei a acreditar que posso construir uma carreira e conquistar os meus objetivos. Hoje, olho para o futuro com mais esperança e penso que outros jovens também podem transformar a própria história quando recebem uma oportunidade”, destaca.

A iniciativa faz parte da estratégia da Águas do Rio de incentivar a inclusão produtiva e ampliar oportunidades para jovens em início de carreira, especialmente em regiões atendidas pela concessionária. A proposta também busca aproximar os participantes do mercado formal de trabalho em áreas técnicas que seguem demandando mão de obra qualificada.

Segundo Clara Rodrigues, gerente de Recursos Humanos da Águas do Rio, o programa representa mais do que uma oportunidade de aprendizado profissional.

“Para muitos jovens, essa será a primeira experiência profissional formal e, muitas vezes, o primeiro contato com uma perspectiva concreta de futuro. Queremos que eles encontrem aqui não apenas aprendizado técnico, mas também confiança, autonomia e oportunidade de construir uma trajetória profissional”, destaca Clara.

Ela também ressalta o impacto social quando a iniciativa atinge moradores de comunidades atendidas pela concessionária.

“A capacitação profissional tem um impacto que vai além do ambiente de trabalho. Quando um jovem conquista espaço no mercado, ele amplia perspectivas dentro de casa e na própria região onde mora. Investir nessa formação também é contribuir para uma transformação social”, completa.