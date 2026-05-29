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Detran RJ abre os postos neste sábado (30) para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Vagas para agendamento estarão disponíveis na tarde desta quinta-feira, no site do departamento e por telefone

relogio min de leitura | Escrito por Redação 29 de maio de 2026 - 12:33
A Carteira de Identidade Nacional utiliza o CPF como único número de identificação
A Carteira de Identidade Nacional utiliza o CPF como único número de identificação -

Neste sábado (30), o Detran RJ abrirá os postos de identificação civil em todo o estado para atender quem precisa tirar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A iniciativa busca ampliar as vagas de agendamento para a emissão da CIN e dar uma oportunidade aos que trabalham em horário comercial e não conseguem comparecer aos postos durante a semana. Tem o objetivo, também, de fazer frente à elevada demanda de idosos que precisam do documento para realizar a prova de vida ou para ter acesso a benefícios sociais.

Será necessário fazer o agendamento prévio, pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, pelos números (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. As vagas foram disponibilizadas a partir de quinta-feira (28), à tarde. Para ser atendido, o cidadão precisa apresentar a certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada) e o número do CPF.

O atendimento será realizado de 8h às 12h na maioria dos postos; das 9h às 13h no Mercado Municipal de Niterói e no Shopping Nova Iguaçu; e das 10h às 14h em seis unidades localizadas em shoppings (Aerotown, Itaguaí Shopping Mix, Resende Shopping Mix, West Shopping, Guarus Shopping e Shopping Estação Itaipava).

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Não irão abrir, neste sábado, o posto da sede do Detran, na Avenida Presidente Vargas, e o posto da Avenida Francisco Bicalho, que estarão em obras, e as unidades da FIA, em Botafogo, e do Shopping Via Brasil, em Irajá. Fora da capital, não estarão atendendo as unidades dos municípios de Areal, Barra Mansa (feriado municipal), Campos dos Goytacazes (feriado municipal), Paraty e Miracema.

Para as pessoas com deficiência (PCDs), será obrigatório apresentar laudo médico indicando o tipo e o grau da deficiência, com o respectivo código CID (Classificação Internacional de Doenças). Também é importante levar um comprovante de residência e, no caso de naturalizados, o certificado de naturalização.

O presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento, destacou o compromisso de facilitar o acesso da população aos serviços. “O Detran RJ trabalha para ampliar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional. O funcionamento aos sábados é fundamental para fazer frente ao aumento da procura pelo documento. Quem não puder ir aos postos durante a semana poderá tirar o documento no sábado. Assim, o Detran RJ atende melhor o cidadão”, disse Sarmento.

A Carteira de Identidade Nacional utiliza o CPF como único número de identificação. Mais de 4,3 milhões de carteiras já foram emitidas no Estado do Rio. O modelo atual, com número de RG, continuará válido até 2032.

Tags:

acesso a serviços públicos agendamento Detran atendimento sábado Carteira de Identidade Nacional DETRAN RJ documentação necessária

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