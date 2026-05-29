Rio adia fim do pagamento em dinheiro nos ônibus

A data para o fim do pagamento em dinheiro nos ônibus da cidade do Rio de Janeiro foi adiada para 28 de junho. O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) fez o anúncio da mudança, na noite desta quinta-feira (28), depois de acatar um pedido do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).

De acordo com o prefeito, o desembargador José Roberto Portugal Compasso decidiu, nesta quinta, pela legalidade do fim do dinheiro circulando dentro dos ônibus. Segundo Cavaliere, Compasso admitiu que a alteração no sistema de cobrança tem relação com a modernização da operação do serviço público. Mas, o desembargador solicitou um prazo de mais 30 dias para a implementação da medida em sua plenitude. O fim do pagamento em dinheiro ocorreria neste sábado (30).

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Neste mesmo dia, também haverá o encerramento da integração tarifária do cartão avulso nos benefícios do Bilhete Único Carioca e do Bilhete Único Margaridas.