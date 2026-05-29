Curso Intensivo do Pré-Vestibular Social Cecierj abre mais de 5 mil vagas para novo processo seletivo

Ao todo, a iniciativa registra uma estimativa de 15 mil atendimentos realizados por ano em todo o território estadual - Foto: Divulgação - Fundação Cecierj/Filipe Dutra

Ao todo, a iniciativa registra uma estimativa de 15 mil atendimentos realizados por ano em todo o território estadual - Foto: Divulgação - Fundação Cecierj/Filipe Dutra

O Curso Intensivo do Pré-Vestibular Social Cecierj está com inscrições abertas para o novo processo seletivo, com a oferta de 5.305 vagas gratuitas distribuídas em 65 polos do estado do Rio de Janeiro. As inscrições são exclusivamente online e devem ser efetuadas entre os dias 28 de maio e 28 de junho de 2026. Podem se matricular estudantes do último ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído os estudos.

Do total de oportunidades oferecidas, as vagas contemplam tanto a modalidade presencial quanto a online. A Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, segue expandindo o projeto para democratizar o acesso à universidade em diversas regiões fluminenses. Ao todo, a iniciativa registra uma estimativa de 15 mil atendimentos realizados por ano em todo o território estadual.

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Em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ), o Pré-Vestibular Social Cecierj também realizará ações de divulgação nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo incentivar os estudantes da rede pública a se prepararem para o Enem e demais vestibulares, além de ampliar o acesso às informações sobre o curso intensivo gratuito oferecido pela Fundação Cecierj.

As inscrições devem ser feitas pelo link oficial do programa: [www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/](http://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/).

No ato da inscrição, o candidato deverá optar por uma das modalidades oferecidas e preencher o formulário para um único polo. Os estudantes selecionados para o formato online terão acesso à versão digital de todo o material didático, e a interação com o corpo de tutores será realizada diretamente na plataforma virtual de aprendizagem do Pré-Vestibular Social Cecierj.

O resultado final dos candidatos contemplados será divulgado no dia 9 de julho de 2026, com início das atividades e das aulas previsto para o dia 11 de julho de 2026.

Quem pode se inscrever

Poderão se inscrever candidatos que, em 2026, estiverem matriculados no último ano do Ensino Médio em instituições de ensino públicas ou particulares; candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio; e candidatos matriculados no primeiro ou segundo ano do Ensino Médio, sendo, neste caso, a ocupação da vaga condicionada à existência de vagas ociosas.

Serviço:

Processo Seletivo – Curso Intensivo PVS Cecierj 2026

Período de inscrições: 28 de maio a 28 de junho de 2026.

Inscrições online: pelo link oficial www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/.

Vagas: Mais de 5 mil vagas gratuitas (modalidades presencial e online) em 65 polos do Estado do Rio de Janeiro.

Quem pode participar: Estudantes que estejam cursando o último ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído os estudos (alunos do 1º e 2º ano também podem se inscrever para vagas ociosas).

Resultado final: Divulgação no dia 9 de julho de 2026.

Início das aulas: 11 de julho de 2026.

Custo: Totalmente gratuito.