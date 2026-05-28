Vasco vai encarar o Independiente Medellín nos playoffs da Sul-Americana

Cruzmaltino terá de fazer dois jogos que não estavam no planejamento do clube - Foto: Divulgação

Cruzmaltino terá de fazer dois jogos que não estavam no planejamento do clube - Foto: Divulgação

O Vasco da Gama conheceu, na noite desta quinta-feira (28), seu próximo adversário na Copa Sul-Americana. Eliminado do Grupo A da Libertadores, o Independiente Medellín medirá forças com o Gigante da Colina para ver quem avança na competição.

Terceiro melhor segundo lugar na Sul-Americana, o Vasco precisou esperar a definição dos grupos da Libertadores para saber quem vai encarar. Ao término das partidas, o Medellín terminou como o terceiro pior terceiro colocado na competição, cruzando com o Gigante.

Pela Libertadores, o Medelin estava no grupo do Flamengo. No Rio, o Rubro-Negro venceu por 4 a 1. Na Colômbia, diante de protestos violentos da torcida, o jogo foi cancelado e os cariocas foram declarados vencedores por W.O.

As partidas dos playoffs devem acontecer no final do mês de julho, logo após a Copa do Mundo. O primeiro jogo será na Colômbia de portões fechados por conta do incidente na partida contra o Fla. A decisão será em São Januário.

Playoffs

Nesta fase, os melhores segundos colocados da Sul-Americana enfrentam os piores terceiros da Libertadores.

Os clubes se enfrentam em sistema de ida e volta. Quem avançar enfrenta os classificados em primeiro na fase seguinte.