ONG Mulheres da Parada oferece vagas de estágio em São Gonçalo
A carga horária é de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, e a ONG oferece bolsa-auxílio, vale-transporte e outros benefícios
A ONG Mulheres da Parada, de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, está com duas vagas de estágio abertas para projetos sociais e área administrativa. Podem se candidatar universitários que moram na cidade e cursam Administração, Pedagogia, Produção Cultural, Comunicação e outras áreas afins a partir do 2º período.
A carga horária é de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, e a ONG oferece bolsa-auxílio, vale-transporte, possibilidade de desenvolvimento profissional, certificado de participação em projetos sociais e ambiente de aprendizado e impacto social. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail contato@mulheresdaparada.org.
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Entre as atividades, destacam-se: apoio à organização e execução de eventos e atividades dos projetos sociais; realização de cadastro de participantes e organização de banco de dados; organização de documentos físicos e digitais; auxílio à elaboração de relatórios simples e realização de contatos telefônicos e envio de mensagens para participantes.
Afinidade com causas sociais e direitos das mulheres e conhecimento básico de pacote Office (Windows, Word, Excel) e internet são outros requisitos básicos para o preenchimento das vagas. Serão considerados diferenciais: noção de Canva e Google Workspace; experiência anterior (mesmo que voluntária) em projetos sociais e organização de eventos.