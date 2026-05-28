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Enterro de trabalhador morto durante ação da PM no Jardim Catarina será nesta quinta (28)

Familiares e amigos devem sair do bairro Jardim Catarina entre 12h e 13h

relogio min de leitura | Escrito por Nayra Silva e Renata Sena 28 de maio de 2026 - 11:59
Marcelo, um dos trabalhadores mortos durante uma ação da Polícia Militar
Marcelo, um dos trabalhadores mortos durante uma ação da Polícia Militar -

O enterro de Marcelo, um dos trabalhadores mortos durante uma ação da Polícia Militar no Jardim Catarina, em São Gonçalo, será realizado às 15h desta quinta-feira (28), no Cemitério Municipal São Miguel. Familiares e amigos devem sair do bairro Jardim Catarina entre 12h e 13h, em um ônibus disponibilizado para acompanhar o velório e o sepultamento. 

Já o corpo de Edivan, que também morreu na mesma ocorrência, ainda não foi liberado, e não há previsão para o enterro. Segundo informações, representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública estiveram no bairro para prestar apoio à família e buscar alternativas para viabilizar a liberação do corpo.

Leia também: 

Marcelo e Edivan: Conheça os dois trabalhadores mortos no Jardim Catarina na manhã desta quarta-feira (27); Vídeo

Dois trabalhadores são mortos durante ação da PM no Jardim Catarina

Ainda de acordo com relatos, há a possibilidade de integrantes do Ministério Público acompanharem familiares até o local onde ocorreu a ação. A morte dos dois trabalhadores gerou forte comoção no Jardim Catarina, onde moradores seguem mobilizados e cobram esclarecimentos sobre o caso.

Tags:

direitos humanos Jardim Catarina morte de trabalhadores Polícia Militar velório e sepultamento

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