São Gonçalo inscreve para 130 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

Para se inscrever, basta comparecer à escola até o dia 8, das 8h às 17h - Foto: Divulgação

Para se inscrever, basta comparecer à escola até o dia 8, das 8h às 17h - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para quatro cursos profissionalizantes gratuitos: eletricista de obras, instalador hidráulico predial, desenvolvedor de projetos maker em fablab e assistente administrativo. Somando as capacitações, estão sendo disponibilizadas 130 vagas. As aulas terão início em junho e serão realizadas em uma parceria com a Firjan/Senai.

Para o curso de eletricista de obra, serão abertas três turmas (com 20 vagas cada), com inscrições até os dias 5 (turma com aula exclusivamente aos sábados, das 8h às 17h, a partir do dia 6 de junho); 8 e 15 de junho (as duas últimas com aulas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, com início nos dias 9 e 16 de junho, respectivamente). É necessário ter a idade mínima de 18 anos e o ensino fundamental completo para se inscrever.

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Para o curso de instalador hidráulico predial, é necessário ter 18 anos e ter cursado até pelo menos o 5° ano do ensino fundamental. As inscrições irão até o dia 5 de junho, com as aulas iniciando no dia 6 do mesmo mês, das 8h às 17h aos sábados. São disponibilizadas 20 vagas.

Já para o curso de desenvolvedor de projetos maker em fablab, é necessário ter a idade mínima de 16 anos e estar cursando o ensino médio. Ao todo, o curso possui 20 vagas As inscrições vão até o dia 5 de junho e as aulas terão início no dia seguinte, com aulas das 8h às 17h, aos sábados.

Para se inscrever nos três cursos, o candidato deve ir até a Firjan/Senai (Rua Dr. Nilo Peçanha, 134), com os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, preenchimento da carta de baixa renda, além da documentação do responsável em caso de ser menor de idade. As aulas dos três cursos serão realizadas na Firjan/Senai, no Centro.

Um quarto curso profissionalizante gratuito também está com inscrições abertas: o de assistente administrativo. As aulas terão início no dia 9 de junho e as inscrições vão até o próximo dia 8, com 30 vagas ao todo. As aulas acontecerão das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira, na Escola Municipal Célia Pereira da Rosa, em Santa Izabel.

Para se inscrever, basta comparecer à escola até o dia 8, das 8h às 17h, com os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, preenchimento da carta de baixa renda, além da documentação do responsável em caso de ser menor de idade. É importante destacar que as inscrições serão encerradas automaticamente após o preenchimento das vagas disponíveis, por ordem de chegada.

As vagas serão destinadas prioritariamente a moradores do município de São Gonçalo, podendo ser preenchidas por candidatos de outros municípios em caso de vagas remanescentes.

Serviço:

A sede da Firjan/Senai está localizada na Rua Doutor Nilo Peçanha, número 134, no Centro.

A Escola Municipal Célia Pereira da Rosa fica na Rua Auta Rosa, nº10, Santa Izabel.