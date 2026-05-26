Policiais civis são flagrados agredindo morador na comunidade Santa Luzia, em SG; Vídeo!

Policiais civis foram filmados agredindo um homem com tapas, socos e chutes na comunidade de Santa Luzia, em São Gonçalo. As imagens, que circulam nas redes sociais, vêm gerando críticas de moradores e internautas.

No vídeo, a vítima aparece aparentemente desarmada e rendida. Apesar disso, é agredida com socos, chutes e xingamentos por parte dos policiais.

Leia também:

Chico Alencar e PT acionam PGR para investigar Mario Frias por suspeita de rachadinha



Laudo aponta doença cardíaca como causa da morte do fisiculturista Gabriel Ganley



Imagens registram o momento em que a vítima é agredida pelo policiais civis Reprodução

Autor: Reprodução

Nos grupos de redes sociais, moradores da localidade alegam que o homem teria transtornos mentais e que é conhecido por andar pela comunidade. No entanto, a informação não foi oficialmente confirmada.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) cumpriam um mandado de prisão contra um foragido da Justiça, acusado de estupro de vulnerável, na comunidade de Santa Luzia, quando foram alvo de disparos feitos por criminosos armados.

A corporação alegou que, após o cumprimento do mandado de prisão, os agentes foram hostilizados no momento em que deixavam a comunidade, sendo alvo de arremesso de pedras e provocações.

Ainda segundo a polícia, um dos homens estaria encorajando criminosos armados a atacarem os agentes, incitando disparos e ações de moradores com a intenção de dificultar a operação.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que seus agentes atuam frequentemente em situações de “extrema tensão e grave risco”, mas ressaltou que não aceita possíveis excessos ou desvios de conduta.

A corporação também informou que a Corregedoria-Geral da Polícia Civil (CGPOL) instaurou um procedimento disciplinar e um inquérito policial para investigar as circunstâncias do caso.