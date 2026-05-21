Inscrições para estágio na Petrobras começam nesta quinta-feira (21) com 150 vagas

Pela primeira vez na história da Petrobras, 30% das oportunidades serão reservadas exclusivamente às mulheres - Foto: DIVULGAÇÃO

Pela primeira vez na história da Petrobras, 30% das oportunidades serão reservadas exclusivamente às mulheres - Foto: DIVULGAÇÃO

A Petrobras abre, nesta quinta-feira (21), as inscrições para o seu Programa de Estágio de Estudantes 2026, com cerca de 150 vagas distribuídas por 12 estados do Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até dia 03 de junho por meio do site petrobras.com.br/quem-somos/estagios. Imediatamente após a inscrição no processo seletivo, os candidatos já estarão aptos a realizar a prova objetiva.

Pela primeira vez na história da Petrobras, 30% das oportunidades serão reservadas exclusivamente às mulheres. Também há reserva de vagas de 10% para pessoas com deficiência e 30% para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas.

As oportunidades são para os municípios de Rio de Janeiro (RJ), Macaé (RJ), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), São Paulo (SP), Santos (SP), Cubatão (SP), São José dos Campos (SP), Paulínia (SP), Mauá (SP), Vitória (ES), Brasília (DF), Canoas (RS), Salvador (BA), Camaçari (BA), Betim (MG), Ipojuca (PE), Araucária (PR), São Mateus do Sul (PR), Aracaju (SE), Laranjeiras (SE), Fortaleza (CE) e Manaus (AM).

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As vagas são para estudantes de nível superior nas seguintes carreiras: Administração de Empresas, Advocacia, Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Biologia, Ciência de Dados, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Economia, Enfermagem, Engenharias (Ambiental, Civil, de Computação, Controle e Automação, Petróleo, Produção, Telecomunicações, Elétrica, Mecânica, Naval, Química), Geofísica, Geologia, Jornalismo, Marketing, Oceanografia e Relações Públicas.

Para participar, os candidatos devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas de Nível Superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, podendo ser adotado o regime híbrido, a critério da Petrobras. Os estagiários com deficiência poderão aderir ao teletrabalho integral, desde que compatível com o plano de atividades do estágio.

O processo seletivo será realizado por meio de aplicação de prova objetiva online com 60 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de conhecimentos gerais, 10 de Matemática, 10 de Raciocínio Lógico, 10 de Tecnologias, Ciência de Dados e Inteligência Artificial e 10 de conhecimentos sobre a Petrobras. Após a realização das provas, será definida a classificação final do processo seletivo.

VÍDEO: Gerente Executiva de RH da Petrobras, Lilian Soncin, fala sobre o Programa de Estágio

ÁUDIO: Gerente Executiva de RH da Petrobras, Lilian Soncin, fala sobre o Programa de Estágio

Benefícios:

A Petrobras oferece bolsa-auxílio de R$ 1.825, vale transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado, conforme prevê a legislação. A Petrobras também oferecerá uma trilha de aprendizagem com cursos e treinamentos da Universidade Petrobras.

Esclarecimento importante

O Programa de Estágio de Estudantes 2026 não gera vínculo empregatício com a Petrobras e não é concurso público para contratação de empregados efetivos. Trata-se exclusivamente de um processo seletivo para desenvolvimento de estudantes de nível superior. A companhia reforça que não possui concurso aberto no momento e não tem qualquer previsão de realização de processo seletivo público para contratação de empregados efetivos.

Serviço – Programa de Estágio de Estudantes Petrobras 2026

Período de inscrições: 21/05 a 03/06.

Inscrições em: petrobras.com.br/quem-somos/estagios

Vagas: cerca de 150 vagas, divididas entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Sergipe e Distrito Federal.

Etapa de prova online: 21/05 a 03/06.

Carga-horária: 20 horas semanais

Benefícios: Bolsa-auxílio mensal de R$1.825, vale-transporte para dias de trabalho presencial e seguro contra acidentes pessoais.