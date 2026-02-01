Inscrições para o Vestibular Cederj 2026.2 são prorrogadas até 24 de maio

A prova será aplicada no dia 14/06 de 2026, às 10h - Foto: Divulgação - MEC

A prova será aplicada no dia 14/06 de 2026, às 10h - Foto: Divulgação - MEC

Os candidatos interessados em participar do Vestibular Cederj 2026.2 da Fundação Cecierj ganharam mais alguns dias para realizar a inscrição, feita exclusivamente no site da instituição. O prazo foi prorrogado até o dia 24/05, ampliando a oportunidade para estudantes que desejam ingressar no ensino superior público e de qualidade.

A prova do processo seletivo será aplicada no dia 14/06 de 2026, às 10h. O cronograma também prevê divulgação das notas, resultado final e chamadas de reclassificação ao longo do mês de julho.

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Nesta edição, são oferecidas vagas para cursos semipresenciais e a distância pelas Instituições de Ensino Superior (IES) consorciadas ao Cederj. Entre as opções disponíveis estão Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Gestão de Turismo, Segurança Pública e Sistemas de Computação, além das licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química.

Essa lista inclui também dois novos cursos, pela primeira vez ofertados pelo Consórcio Cederj : Tecnologia em Design Gráfico e Formação Pedagógica em Administração.

Novo polo em Paraty

Outra novidade desta edição do vestibular é o novo Polo Integrado de Paraty, que abre suas portas, no Parque Ipê, no histórico município da Costa Verde do Rio para os estudantes de Ciências Contábeis (UFF), Computação (UFF) e Design Gráfico (IFF).

O presidente da Fundação Cecierj, Ricardo Piquet, ressalta o impacto social da iniciativa: "O Vestibular Cederj é, acima de tudo, um projeto de inclusão social e desenvolvimento regional. Ao oferecermos mais de 7.500 vagas em parceria com as melhores universidades do país, estamos garantindo que o cidadão fluminense tenha a oportunidade de transformar sua vida por meio do conhecimento e da formação profissional de excelência.", afirma.

O Vestibular Cederj é reconhecido por ampliar o acesso ao ensino superior gratuito em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, permitindo que estudantes conciliem os estudos com outras atividades por meio da modalidade semipresencial. Os universitários recebem material didático gratuito e próprio para educação a distância, em versão impressa e digital. Contam ainda com infraestrutura de apoio pedagógico nos 44 polos do estado, ambiente virtual de aprendizagem, além de tutorias presenciais e on-line.

Serviço:

Link oficial para inscrições: https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2026-2/

Prazo final para inscrições: 24 de maio de 2026.