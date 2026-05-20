Atenção passageiros: barcas para Paquetá com novos horários nos dias úteis

A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana ampliará, a partir do próximo dia 22 de maio, a grade horária da linha de barcas Praça XV x Paquetá nos dias úteis, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores da ilha. A medida prevê a inclusão de duas novas viagens: saída da Praça XV às 11h30 (PXV/PQT) e retorno de Paquetá às 13h00 (PQT/PXV).

A ampliação ocorre após a avaliação da operação assistida implantada pelo Estado no trecho, iniciada em janeiro deste ano, com o objetivo de dar mais fluidez à operação e melhorar o atendimento aos moradores, trabalhadores e visitantes da região. Durante o período de testes, a Secretaria de Transporte e o Consórcio Barcas Rio monitoraram o desempenho da nova grade e realizaram, em março, uma pesquisa de satisfação com os usuários.

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O levantamento apontou aprovação de 55% das mudanças implementadas e identificou a necessidade de reforço no intervalo do horário de almoço, que chegava a três horas e meia entre viagens. A inclusão dos novos horários atende diretamente às solicitações da Associação de Moradores de Paquetá e do hospital da ilha.

"A escuta dos usuários é fundamental para aperfeiçoarmos o sistema aquaviário. A operação assistida permitiu avaliar tecnicamente a nova grade e identificar ajustes necessários para melhorar ainda mais o atendimento à população de Paquetá", explicou a secretária de Transporte e Mobilidade Urbana, Priscila Sakalem.

A operação da linha, realizada com o apoio do Consórcio Barcas Rio, sob gestão da secretaria, já alcança índice de pontualidade de 96,3%, garantindo mais previsibilidade e qualidade no transporte aquaviário.

Outras melhorias na estação de Paquetá

Além das mudanças operacionais, o Governo do Estado vem promovendo melhorias estruturais e de atendimento na linha Paquetá. Entre as ações já realizadas estão a ampliação do horário de acesso às estações, instalação de cobertura na ponte de embarque da ilha, criação de assentos preferenciais no terminal de Paquetá e implantação de painéis informativos com previsão das próximas partidas.

As equipes das estações e tripulações também passaram por treinamento voltado ao atendimento de moradores e turistas, acompanhando o crescimento do fluxo de visitantes na chamada “Pérola da Guanabara”, destino conhecido pelo patrimônio histórico, tranquilidade e ausência de carros.