UFRJ abre inscrições para curso gratuito de cultura digital com foco em inteligência artificial, redes sociais e audiovisual

A programação será realizada de forma totalmente on-line - Foto: Divulgação

A programação será realizada de forma totalmente on-line - Foto: Divulgação

Formação on-line da universidade federal é aberta a participantes de todo o Brasil, sem exigência de vínculo com a UFRJ, e oferece certificado de extensão universitária

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está com inscrições abertas para o Labic Aldeias: Formação on-line em Cultura Digital, curso gratuito de extensão universitária voltado para comunicação digital, inteligência artificial, redes sociais, design e produção audiovisual. A iniciativa é aberta ao público de todo o Brasil e não exige vínculo com a universidade.

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Entre os temas abordados estão:

usos estratégicos da inteligência artificial;

comunicação para redes sociais;

design e narrativa visual;

audiovisual;

educação midiática, combate à desinformação; e

estratégias de comunicação para editais e oportunidades.

O Labic Aldeias é uma formação remota em continuidade ao Labic Amazonas, iniciativa da Rede de Formação em Cultura Digital, realizada pela Extensão UFRJ, em parceria com o Ministério da Cultura, através da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura (Sefli).

A programação será realizada de forma totalmente on-line, entre os dias 22 de maio e 17 de julho, sempre às sextas-feiras, com encontros ao vivo das 9h às 13h (horário de Brasília).

Além de gratuito, o curso oferece certificado de participação emitido pela UFRJ para os participantes que obtiverem frequência mínima de 75% e entregarem uma resenha crítica ao final da formação.

Para estudantes da UFRJ, a participação pode valer até 50 horas de extensão universitária, contribuindo para a carga horária complementar exigida para concluir a graduação.

Segundo os organizadores, a proposta do Labic Aldeias é democratizar o acesso às ferramentas de cultura digital e ampliar a autonomia comunicacional de comunidades indígenas, coletivos, agentes culturais, estudantes e pessoas interessadas em construir presença estratégica no ambiente digital.

Programação

22/05 – Abertura: Ecossistemas digitais, repertório e redes de colaboração

29/05 – Usos estratégicos da IA

12/06 – Presença digital e comunicação estratégica nas redes

19/06 – Design e narrativa visual

26/06 – Narrativas audiovisuais

03/07 – Educação midiática, desinformação e cuidado nas redes

10/07 – Comunicação para editais, apoios e oportunidades

17/07 – Encerramento

As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de maio de 2026 pelo formulário on-line.

Serviço:

Labic Aldeias — Formação on-line em Cultura Digital

Inscrições: até 22 de maio de 2026

Período da formação: 22 de maio a 17 de julho de 2026

Dias: sextas-feiras

Horário: 9h às 13h, no horário de Brasília, e 8h às 12h, no horário de São Gabriel da Cachoeira

Formato: on-line, com transmissão pelo YouTube da Extensão UFRJ

Modalidades: Curso de Extensão e Colaboradores

Certificação: pela UFRJ

Creditação de extensão: até 50h, exclusiva para estudantes da UFRJ