Itaboraí 193 anos: Trânsito terá alterações durante programação de aniversário da cidade

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS), informa que haverá interdições de vias - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS), informa que haverá interdições de vias - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS), informa que haverá interdições de vias e alterações no tráfego na região central da cidade durante as comemorações pelos 193 anos de emancipação político-administrativa do município. As mudanças ocorrerão entre os dias 21 e 24 de maio, devido à montagem da estrutura e realização dos shows e demais atividades da programação festiva.

Para garantir a segurança de motoristas e pedestres, o esquema especial contará com agentes de trânsito, orientadores e sinalização temporária em pontos estratégicos da cidade.

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Desvios de trânsito

Desvios de trânsito | Foto: Divulgação

Sentido Sul O fluxo de veículos será desviado pela Avenida Dr. Elias de Miranda, seguindo pela Rua Josefina Isabel da Silva, Rua Aníbal Rouças e Rua Vinte e Seis, retornando à Avenida 22 de Maio.

Sentido Norte Os motoristas deverão seguir pela Rua Ralph Ledsham, Rua Santa Cruz e Rua Darly Lobosco, com retorno à Avenida 22 de Maio.

As vias interditadas estarão devidamente sinalizadas e o acesso será restrito a veículos autorizados nas áreas bloqueadas. Agentes da SEMTRANS permanecerão distribuídos em pontos estratégicos para orientar os condutores e auxiliar na fluidez do trânsito.

A secretaria recomenda que os motoristas redobrem a atenção à sinalização provisória, programem seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas durante o período das interdições.

A Prefeitura de Itaboraí reforça que as alterações são temporárias e necessárias para a realização das atividades comemorativas, que incluem shows, desfile cívico e outras ações em celebração aos 193 anos de história do município.