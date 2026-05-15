Firjan SENAI abre quase 4 mil vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio

Com aulas em diferentes turnos e 20% delas à distância, a Firjan SENAI está com inscrições abertas para 3.800 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio em todo o estado do Rio. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet neste link até o dia 12 de junho, podendo ser encerradas automaticamente quando o número de inscritos atingir o limite de vagas oferecidas.

As aulas começam em 27 de julho com oportunidades em 24 unidades: na Região Metropolitana, em Vila Isabel, Maracanã, Tijuca, Benfica, Jacarepaguá, Santa Cruz, Niterói, São Gonçalo, Itaguaí, Nova Iguaçu e Caxias. E no interior do estado em Barra do Piraí, Barra Mansa, Valença, Três Rios, Volta Redonda, Resende, Petrópolis, Friburgo, São Pedro da Aldeia (Região dos Lagos), Itaperuna, Campos e Macaé.

As áreas com oportunidades são: Desenvolvimento de Sistemas, Design Gráfico, Multimídia, Rede de Computadores, Alimentos, Edificações, Química, Sistemas de Energia Renovável, Planejamento e Controle da Produção, Soldagem, Eletrotécnica, Mecânica, Automação Industrial, Eletromecânica, Logística, Mecatrônica, Petroquímica, Segurança do Trabalho, Vestuário, Refrigeração e Climatização.

As aulas acontecem de manhã, à tarde ou à noite, de acordo com a disponibilidade de cada unidade, e todas serão presenciais com 20% EaD (autoestudo) – ou seja, serão quatro dias da semana na unidade Firjan SENAI e um dia para o aluno desenvolver atividades individuais pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

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Processo seletivo

Para participar, é preciso fazer uma pré-inscrição on-line – que poderá ser encerrada quando o número de inscritos atingir até três vezes o total de vagas –, cujo link consta no edital da unidade de interesse. Após isso, deve-se comparecer à unidade em até 48 horas com os documentos. Os candidatos devem ainda preencher pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta seja de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovado por meio de uma autodeclaração.

A prova de seleção será realizada no dia 20 de junho de manhã ou à tarde, a depender da unidade, e consiste em questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa e Matemática. Não haverá cobrança de taxa de inscrição e matrícula, e o resultado será divulgado na unidade Firjan SENAI onde o candidato realizou a prova. O cronograma completo e demais informações estão no edital da unidade.

Escritório de Carreira

Os alunos ainda contarão com o “Escritório de Carreira”, da Firjan SENAI SESI, que conecta os estudantes às oportunidades de emprego na indústria – que tem o maior salário de admissão entre todos os setores da economia, segundo pesquisa da Firjan. O programa oferece ainda trilhas de formação para o mercado de trabalho, mentorias, workshops e um sistema de matchmaking – o “Conexão Vagas”, que combina e conecta perfis de alunos às demandas das empresas.