Grupo Di Propósito faz show e agita os estúdios da Rádio Mania, em Niterói

O grupo Di Propósito esteve nesta quinta-feira (14) na Universidade Salgado de Olveira - Campus Niterói e agitou o estúdio da Rádio Mania em um show ao vivo. O jornal O São Gonçalo aproveitou a presença de Kayky, Laycon, Acerola, Gegê, Matheusinho, Pedrinho e Xandy para bater um papo descontraído e saber mais sobre a trajetória do grupo.

A história começou, profissionalmente, em 2009, em Brasília. Mas, antes, eles já tocavam em alguns lugares. "Eu e Gegê estudávamos na mesma escola e precisávamos montar uma banda para uma gincana na escola", disse o pandeirista Xandy.

Depois, o grupo se juntou e passou tocar nas festas de outros amigos. Foi a partir dessa época que a diversão passou a ser também uma profissão.

Di Propósito na Rádio Mania, nesta quinta-feira (14) | Foto: Stefanini Soares

Em conjunto, o Di Propósito elegeu a música "Manda Áudio" como a principal de sua história de 17 anos. Lançada em 2019, o sucesso já alcançou mais de 58 milhões de visualizações no YouTube e 218 milhões de reproduções no Spotify.

Morando no Rio de Janeiro há quase quatro anos, o grupo elegeu um show como o mais especial. "O show no Circo Voador foi absurdo. A gente nunca imaginou que conseguiria fazer um show lá, por conta do cenário, a história que tem", disse Pedrinho.

Os integrantes também foram unânimes na hora de eleger a maior parceria que já fizeram na carreira: "Sorriso Maroto. Eles são brabos. A gente recebeu o convite e foi diferente, foi demais. Não tem como fingir naturalidade. Todos são incríveis, mas com o Sorriso é o Sorriso. A gente participou de um projeto deles, e agora esperamos que eles também participem do nosso."

No fim, o Di Propósito comentou sobre o projeto atual do grupo. O álbum, "Feliz no Simples", já conta com quatro faixas. O grupo pretende terminar o projeto em breve: "A previsão é terminar nesse ano, até outubro. Teremos muitas canções que vão vir pra quebrar tudo, podem esperar."