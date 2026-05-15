Virginia anuncia fim do relacionamento com Vinícius Júnior nas redes sociais

Até o momento, Vinícius Júnior não havia se pronunciado oficialmente sobre o assunto - Foto: Divulgação

Até o momento, Vinícius Júnior não havia se pronunciado oficialmente sobre o assunto - Foto: Divulgação

A influenciadora Virginia Fonseca confirmou nesta quinta-feira o fim do relacionamento com o jogador Vinícius Júnior. Em um texto publicado nas redes sociais, Virginia afirmou que a decisão foi tomada com maturidade e respeito, destacando que ambos seguirão caminhos diferentes, mas mantendo o carinho e a admiração um pelo outro.

Na publicação, a influenciadora escreveu que sempre buscou viver “de verdade, sem medo e sem deixar de ser quem é”, além de reforçar que se dedicou intensamente ao relacionamento enquanto esteve ao lado do atleta. Virginia também destacou que aprendeu a não insistir em situações que deixaram de fazer sentido em sua vida.

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“Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho”, escreveu.

A influenciadora ainda pediu respeito ao momento vivido pelos dois e afirmou que deseja transformar o episódio em “uma página virada” na vida de ambos. A postagem foi acompanhada de uma foto do casal em clima descontraído.

Até o momento, Vinícius Júnior não havia se pronunciado oficialmente sobre o assunto.