Homem morto em desabamento será sepultado em São Gonçalo
Polícia investiga as causas
O corpo de Valdilei Souza Batista, de 40 anos, será sepultado nesta quinta-feira (30), às 11h30, no Cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco, em São Gonçalo. Ele morreu após o desabamento da casa onde morava com a família.
O imóvel, localizado na Amendoeira, cedeu na noite de terça-feira (28). A esposa e o filho da vítima também estavam na residência, foram socorridos e já tiveram alta do Hospital Estadual Alberto Torres.
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Segundo a Prefeitura, a Defesa Civil interditou o local e identificou indícios de colapso estrutural, possivelmente relacionado à sobrecarga. Um imóvel vizinho foi classificado como área de risco. O caso é investigado pela 75ª DP (Rio do Ouro).