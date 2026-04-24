Pedido para isenção de taxa do Enem 2026 tem data adiada

O período para o pedido de isenção de taxa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foi prorrogada até às 23h59 da próxima quinta-feira (30). O prazo original era até esta sexta-feira (24), mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) decidiu adiar.

A taxa de inscrição para o ENEM deste ano se manteve nos R$ 85. O pedido de isenção é justamente para abonar este valor, sendo necessário se enquadrar em alguns requerimentos disponíveis por meio do edital oficial do exame.

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Para estar apto a pedir a isenção, o candidato deve corresponder a uma das seguintes categorias : Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser de família de baixa renda, além de estar Cadastro Único para programas; Ter feito o ensino médio em escola de rede pública ou bolsa integral em rede privada, com renda per capita igual ou menor a um salario mínimo e meio; E por último estar cursando o terceiro ano do ensino médio em 2026 em escola de rede pública declarada ao Censo Escolar de Educação Básica.

A solicitação para isenção do Enem é feita por meio da Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante) e apertar o botão “Justificativa de ausência/isenção”, onde responderá alguns questionários socioeconômicos e de identidade. O resultado do pedido estará disponível no dia 13 de maio, após isso fazer a inscrição para o Enem normalmente.

O candidato que estava apto para a isenção no Enem 2025, mas faltou um dos dias da prova terá que apresentar um documento que valide a sua ausência. Comprovando o motivo da ausência, este terá direito a gratuidade mais uma vez.

Para isto, basta entrar na página do participante, e colocar uma das seguintes opções : boletim de ocorrência comprovando assalto, furto ou acidente de trânsito; certidão de casamento ou contrato de união estável no dia da prova; certidão de óbito comprovando morte na família; certidão e nascimento comprovando maternidade ou paternidade; mandado de prisão que ateste privação de liberdade; documento que comprove mudança de domicílio; documento que comprove exercício de atividade profissional na véspera do exame; documento que comprove intercâmbio acadêmico ou atividade escolar.

Documentos feitos pelo participante, pais ou responsáveis não serão aceitos. Também é necessário solicitar a isenção do Enem 2026 para justificar a ausência de 2025.