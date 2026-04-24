Confira os próximos feriados de 2026 e quais as possibilidades de feriadão

Durante as datas de feriados, os trabalhadores podem emendar alguns dias a mais de descanso - Foto: Reprodução/Tomaz Silva/Agência Brasil

Durante as datas de feriados, os trabalhadores podem emendar alguns dias a mais de descanso - Foto: Reprodução/Tomaz Silva/Agência Brasil

Os dois últimos feriados, de Tiradentes (21) e São Jorge (23), deixou todo mundo com gostinho de quero mais e ansiosos para os outros dias de descanso. Até o final do ano, ainda haverá sete feriados, que podem se tornar ‘feriadão’ caso ocorra o decreto de pontos facultativos.

O trabalhador já pode começar a se programar para o próximo feriado, que não está longe, pois o Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, será no final da semana que vem. Por ser uma sexta-feira, haverá a possibilidade de emendar com o final de semana.

Confira os feriados de 2026 | Foto: Reprodução/Matheus Bertelli / Pexels

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No mês seguinte, em junho, o feriado de Corpus Christi cai no dia 4, uma quinta-feira. A expectativa é que as autoridades municipais e estaduais decretem ponto facultativo na sexta-feira (5), resultando em um feriadão.

O feriado da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, que esse ano ocorrerá em uma segunda-feira, será um respiro para o brasileiro, após três meses sem descanso. Nesse dia, as pessoas poderão desfrutar tranquilamente durante o final de semana e estender até a segunda, ou seja, mais um feriado prolongado.

O mesmo ocorre no dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e em 2 de novembro, Dia de Finados. Ambos serão numa segunda-feira.

Ainda em novembro, o feriado da Proclamação da República, no dia 15, não causará grandes impactos no calendário, uma vez que cairá em um domingo. Entretanto, no final da mesma semana, haverá o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, no dia 20, que será uma sexta-feira.

No último mês do ano, haverá apenas o feriado de Natal, no dia 25, que será em uma sexta-feira, fazendo com que ocorra outro feriadão.

Pontos facultativo

Além dos feriados, há também os pontos facultativos que podem estender os dias de descanso. Um exemplo disso é 28 de outubro, Dia do Servidor Público, que este ano será em uma quarta-feira. Entretanto, esse direito é concedido apenas para trabalhadores públicos.

Os outros dois dias de ponto facultativo que merecem destaque é o da véspera de Natal, 24 de dezembro, uma quinta-feira, após às 13h. No mesmo horário e no mesmo mês também haverá o da véspera de Ano Novo, no dia 31.