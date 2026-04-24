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Shakira no Rio: Cartão Jaé lança edição limitada do evento

Venda do cartão acontece entre os dias 24 de abril e 2 de maio

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de abril de 2026 - 11:17
Vendas da edição comemorativa acontecem entre os dias 24 de abril e 2 de maio
Vendas da edição comemorativa acontecem entre os dias 24 de abril e 2 de maio -

Em homenagem ao show da Shakira nas areias de Copacabana, o Jaé lançou um cartão personalizado especialmente para o evento. A edição é limitada e fica como lembrança para os fãs da cantora colombiana que se apresenta no “Todo Mundo no Rio”, no dia 2 de maio.

As vendas acontecem das 8h às 18h, inicialmente em cinco estações de metrô: Jardim Oceânico, Botafogo, Central, Carioca e Largo do Machado.

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O preço do cartão comemorativo é R$ 25 e já vem com R$ 15,80 em créditos de transporte. Pagamento exclusivo via Pix.

Shakira participa da edição 2026 do “Todo Mundo no Rio”, evento que trouxe Madonna e Lady Gaga nas edições passadas. A expectativa é de que milhares de pessoas lotem mais uma vez as areias de Copacabana, desta vez para prestigiar a cantora colombiana.

Tags:

Cartões Comerciais Eventos música Rio de Janeiro shakira

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