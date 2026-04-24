São Gonçalo: Águas do Rio leva atendimento itinerante a Alcântara

A ação é voltada para quem vive na região, onde a concessionária vem realizando melhorias no sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto - Foto: Divulgação

A ação é voltada para quem vive na região, onde a concessionária vem realizando melhorias no sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto - Foto: Divulgação

Moradores de Alcântara e de bairros vizinhos, em São Gonçalo, terão à disposição um atendimento personalizado da Águas do Rio no próximo sábado (25). A ação é voltada para quem vive na região, onde a concessionária vem realizando melhorias no sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Durante o atendimento, será possível solicitar serviços como novas ligações, atualização cadastral, troca de titularidade, esclarecimentos a respeito da Tarifa Social, além de obter informações sobre consumo e negociar débitos com condições especiais.

O atendimento itinerante será realizado das 9h às 15h, no Calçadão do Alcântara, próximo ao Prédio do Relógio, um dos pontos de maior circulação de pedestres da região. A iniciativa contará ainda com o apoio da Rádio Melodia, que promoverá sorteios de brindes e outras atividades ao longo do dia.

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Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio, empresa do grupo Aegea Saneamento, destaca que a ação reforça o compromisso de proximidade com a população.

“Em iniciativas como essa conseguimos oferecer soluções mais ágeis e adequadas às demandas dos clientes, perto de suas casas e sem a necessidade de grandes deslocamentos. Esse contato direto é fundamental para compreender e atender às expectativas de cada morador.”

Caso alguma solicitação não possa ser resolvida na hora, ela será encaminhada às equipes operacionais da Águas do Rio, que irão analisar cada situação e dar o devido encaminhamento.

Serviço

Ação Itinerante Águas do Rio

Endereço: Rua Yolanda Saad Abuzaid, em frente ao Prédio do Relógio.

Dia e hora: sábado, 25/4, das 9h às 15 horas.