Academia Gonçalense de Letras, Arte e Ciência (Aglac) inaugura nova sede

Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciência prepara inauguração de nova sede (Aglac) - Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciência prepara inauguração de nova sede (Aglac) - Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciência (Aglac), promove a inauguração da nova sede na Rua Dr. Nilo Peçanha, 110, sala 901, no Centro da cidade, na próxima quarta-feira (29), às 18h. O evento será aberto ao público e contará com homenagens aos três fundadores vivos da academia.

A inauguração representa uma nova fase da instituição, com um espaço renovado e propício para a realização de atividades culturais e acadêmicas. A solenidade será marcada por uma homenagem aos três fundadores vivos da Aglac: Antônio Maia, Everaldo Botelho e Oton São Paio.

Leia também:

Caso Alana Anisio: Jovem atacada mais de 30 vezes com golpes de faca detalha agressão em audiência; Vídeo

Confira os próximos feriados de 2026 e quais as possibilidades de feriadão



Serviço:

Inauguração da nova sede da Aglac

Local: Rua Dr. Nilo Peçanha, 110, sala 901, no Centro de São Gonçalo

Data: 29/04

Hora: 18h

Entrada aberta ao público