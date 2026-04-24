Academia Gonçalense de Letras, Arte e Ciência (Aglac) inaugura nova sede
A cerimônia contará com homenagem a três fundadores vivos da Aglac
A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciência (Aglac), promove a inauguração da nova sede na Rua Dr. Nilo Peçanha, 110, sala 901, no Centro da cidade, na próxima quarta-feira (29), às 18h. O evento será aberto ao público e contará com homenagens aos três fundadores vivos da academia.
A inauguração representa uma nova fase da instituição, com um espaço renovado e propício para a realização de atividades culturais e acadêmicas. A solenidade será marcada por uma homenagem aos três fundadores vivos da Aglac: Antônio Maia, Everaldo Botelho e Oton São Paio.
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Serviço:
Inauguração da nova sede da Aglac
Local: Rua Dr. Nilo Peçanha, 110, sala 901, no Centro de São Gonçalo
Data: 29/04
Hora: 18h
Entrada aberta ao público