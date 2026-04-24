Virginia Fonseca detalha obras de sua academia em Goiânia com espaço exclusivo para mulheres

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou detalhes das obras da academia WeGym em suas redes sociais. O local está sendo construído às margens da BR-153, em Goiânia e conta com investimento de cerca de R$ 5 milhões, além de possuir uma área exclusiva para mulheres, voltada principalmente para treinos de glúteos.

Virginia também relatou que a academia terá mensalidade de 37 dias exclusivamente para mulheres. A proposta considera o ciclo menstrual, período em que algumas deixam de frequentar o espaço por desconforto.

Leia também:

'Casa do Patrão': confira os detalhes do novo reality show de Boninho

“Nós, mulheres, temos o ciclo menstrual e a gente meio que desanima de ir pra academia por vários motivos. A gente fica estressada, fica mais cansada ou, às vezes, tem vergonha de colocar uma roupa de academia. Então aqui as mulheres vão pagar a mensalidade e ela vai ser de 37 dias, você vai ter sete dias a mais e se você não vier aqui nos sete dias durante o seu período menstrual, você tem seus sete dias para vir. Achei isso muito bacana, eu amei muito”, disse Virginia.

O novo formato busca garantir que as alunas tenham o tempo de descanso necessário sem prejuízo no período contratado.