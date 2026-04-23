Maricá oferece emissão de documentos e serviços gratuitos neste sábado (25/04)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social, promove neste sábado (25/04), a partir das 9h, uma ação social no bairro de Guaratiba, reunindo diversos órgãos municipais e concessionárias para facilitar o acesso da população a serviços essenciais. A iniciativa acontece no Clube Guaratiba e reúne atendimentos voltados à documentação, assistência social, direitos do consumidor, saúde e meio ambiente.

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A distribuição de senhas para emissão de identidade será realizada a partir das 9h e é limitada. A orientação é que os moradores cheguem com antecedência e levem documentos originais e comprovante de residência para agilizar o atendimento.

Durante o mutirão, os moradores poderão emitir documentos, atualizar o Cadastro Único (CadÚnico), acessar serviços do Banco Mumbuca, além de contar com atendimento do Procon, de concessionárias como Águas do Rio e Enel e da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar).

A programação também inclui campanha de vacinação e doação de mudas, ampliando o atendimento à população com ações voltadas à saúde e sustentabilidade.

Serviço

Ação social em Guaratiba

Data: Sábado, 25 de abril

Horário: A partir das 9h

Local: Clube Guaratiba

Endereço: Rua Militão Rodrigues de Moura, Qd. G, Lt. 6 – Guaratiba