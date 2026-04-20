Prefeitura e Senai oferecem vagas para curso gratuito de Assistente Administrativo

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SENAI, está oferecendo 50 vagas para o curso gratuito - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SENAI, está oferecendo 50 vagas para o curso gratuito - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SENAI, está oferecendo 50 vagas (em duas turmas distintas, com 25 vagas cada) para o curso gratuito de Assistente Administrativo. Esta é apenas uma das qualificações profissionais oferecidas gratuitamente pela parceria, visando ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para moradores do município.

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As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, em duas turmas distintas: uma no horário das 13h às 17h e outra das 18h às 22h, a partir do dia 5 de maio, no Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no Laranjal.

Para se inscrever, o candidato deve ter Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e preencher a carta de baixa renda. No caso de menores de idade, também será exigida a apresentação de RG e CPF do responsável. O interessado deve ir com a documentação até o Colégio Municipal Estephânia de Carvalho até o dia 4 de maio, das 14h às 18h, para realizar sua inscrição.

Vale destacar que os candidatos serão selecionados por ordem de inscrição. Após o preenchimento das vagas disponíveis, as inscrições serão automaticamente encerradas. As vagas serão destinadas prioritariamente a moradores do município de São Gonçalo, podendo ser preenchidas por candidatos de outros municípios em caso de vagas remanescentes.