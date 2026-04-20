Veja o que abre e fecha nos feriados de Tiradentes e São Jorge em Niterói e São Gonçalo

As linhas Arariboia e Paquetá irão operar com a grade de domingo e feriados - Foto: Divulgação

As linhas Arariboia e Paquetá irão operar com a grade de domingo e feriados - Foto: Divulgação

Dois feriados na mesma semana (21, Tiradentes, e 23, São Jorge) vão alterar o funcionamento de serviços públicos e do comércio em cidades da Região Metropolitana do Rio. As prefeituras do Rio, São Gonçalo e Niterói decretaram ponto facultativo. Alguns serviços também terão seus horários alterados, impactando o atendimento à população. Confira a programação!

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Confira o que abre e fecha

Prefeitura de São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo decretou ponto facultativo na próxima quarta-feira (22) | Foto: Divulgação - Julio Diniz

Em razão do ponto facultativo assinado pelo prefeito Capitão Nelson, as repartições municipais não funcionarão na próxima quarta-feira (22), além dos dias de feriado, terça (21) e quinta-feira (23), que também não têm expediente. Os trabalhos ocorrem normalmente apenas na segunda (20) e sexta-feira (24).

As atividades essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Defesa Civil vão operar normalmente durante o feriado. No setor de saúde, as unidades de urgência e emergência de São Gonçalo vão funcionar normalmente. O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três, e o Caps Francisco dos Santos Siqueira estarão abertos 24h durante o feriadão. Os outros Caps estarão fechados.

Caso haja necessidade de aplicação da vacina antirrábica humana em casos de acidentes com animais, o paciente terá atendimento nos polos sanitários Hélio Cruz, em Alcântara, na terça-feira (21), e no Washington Luiz, no Zé Garoto, na quinta-feira (23), ambos das 8h às 12h. Os polos abrirão exclusivamente para a aplicação desta vacina nesses dias e estarão fechados na quarta-feira (22).

Em casos de acidentes graves que necessitem de atendimento de urgência ou emergência fora do horário dos polos sanitários, o paciente pode procurar o PSC para avaliação, que funciona 24 horas todos os dias.

Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 24 de abril de 2026, uma sexta-feira, conforme o Decreto nº 723/2026. A medida, assinada pelo prefeito Rodrigo Neves e publicada no Diário Oficial, vale para toda a administração direta e indireta e ocorre após o feriado estadual de São Jorge, celebrado em 23 de abril.

Apesar da suspensão do expediente administrativo, os serviços essenciais, como saúde de urgência e emergência, limpeza urbana e fiscalização de trânsito, seguirão funcionando normalmente, em regime de escala.

Com isso, o atendimento em órgãos municipais será interrompido na data, e a Prefeitura recomenda que a população antecipe demandas burocráticas, como solicitações de documentos e protocolos.

Prefeitura do Rio de Janeiro

Prefeitura do Rio de Janeiro decretou ponto facultativo na sexta-feira (24) | Foto: Divulgação

Os servidores da Prefeitura Rio de Janeiro, além dos dias de descanso por causa dos feriados, poderão emendar na sexta-feira (24), após o prefeito em exercício Eduardo Cavaliere, decretar ponto facultativo. Os serviços municipais irão paralisar, exceto os das áreas de saúde e segurança, por exemplo. O decreto não citou nenhum ponto facultativo para o feriado de Tiradentes (21).

Hospitais e UPAs estaduais

Atendimentos de urgência e emergência seguem funcionando normalmente, em regime de escala | Foto: Reprodução

O Estado do Rio de Janeiro também decretou ponto facultativo na sexta-feira (24). Vale ressaltar que os serviços da área de saúde não serão interrompidos. Os hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs) estarão abertos normalmente, 24 horas por dia, durante os feriados e no ponto facultativo.

O serviço do Samu 192 também funcionará sem paralisação. Além disso, o salão de doadores do Hemorio, no Centro, permanecerá operando todos os dias.

Shoppings

Shopping Plaza Niterói

Plaza Shopping Niterói terá horários especiais durante o feriadão | Foto: Divulgação

As lojas e quiosques do Shopping Plaza Niterói, nos dias 21 e 23, terão horário facultativo a partir das 13h e obrigatório das 15h às 21h. A Praça de alimentação funcionará das 12h às 21h, e os restaurantes e cinemas operarão de acordo com a programação própria, durante o feriado.

São Gonçalo Shopping

O São Gonçalo Shopping terá horários especiais nas lojas e quiosques durante o feriado | Foto: Divulgação

Ao longo do feriado, as lojas e quiosques terão horário opcional das 10h às 15h e das 21h às 22h, mas obrigatório das 15h às 21h. A área de alimentação e lazer terá horário obrigatório das 11h às 21h e opcional das 21h às 22h. A academia funcionará das 9h às 14h e o cinema de acordo com a programação.

Partage Shopping

A academia e o cinema do Shopping Partage funcionarão com programação própria | Foto: Divulgação

Na terça e quinta-feira, as lojas e quiosques do Partage Shopping funcionarão das 15h às 21h. A área de lazer e praça de alimentação terá expediente das 11h às 21h. Os bares e restaurantes do jardim das 11h às 22h, enquanto as agências do DETRAN, TRE, Secretarias e Sine estarão fechadas. A academia funcionará das 8h às 18h e o cinema conforme a programação.

Pátio Alcântara

O Pátio Alcântara terá mudança nos horários durante o feriado | Foto: Divulgação

O Pátio Alcântara terá suas lojas e quiosques funcionando das 9h às 15h e a praça de alimentação das 10h às 15h, durante os dois dias de feriado.

INSS

Agências do INSS estarão fechadas nos dias 21, 22 e 23 | Foto: Divulgação

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), estarão fechadas nos dias 20, 21 e 23, em função do ponto facultativo, feriados de Tiradentes e São Jorge, respectivamente. Na segunda e na quinta-feira, haverá atendimento humano da Central Telefônica 135, das 7h às 22h. Na terça-feira, o serviço ocorrerá exclusivamente com atendimento eletrônico.

Enel

Agências da Enel Rio não abrirão nesta terça (21) e quinta-feira (23) | Foto: Divulgação

A concessionária Enel Rio manterá equipes trabalhando normalmente nos dois dias de feriados. Somente as lojas de atendimento não funcionarão, nos dias 21 e 23, entretanto nos outros dias haverá horários comerciais. Os serviços da empresa estarão disponíveis pelos canais digitais, operando 24h por dia.

Águas do Rio

Agências da Águas do Rio não terão atendimento na terça (21) e quinta-feira (23) | Foto: Divulgação

A concessionária Águas do Rio informou que as agências físicas não terão atendimento na terça (21) e quinta-feira (23). Entretanto, os canais de atendimento digitais funcionam 24h, da mesma forma que as equipes operacionais nas ruas.

Naturgy

Agência da Naturgy, em Niterói, não funcionará na terça (21) e quinta-feira (23) | Foto: Reprodução

As agências da empresa em Niterói, Macaé e Campos não funcionarão na terça-feira (21), mas abrirão na quinta-feira (23), das 9h às 18h. Na quarta-feira (22), todas funcionarão normalmente, no mesmo horário.



Bancos

Agências bancárias não funcionarão nos dias 21 e 23 | Foto: Divulgação

A Febraban informou que na segunda-feira (20) haverá atendimento normal nas localidades onde não estão programados feriados estadual, municipal ou ponto facultativo. Ainda de acordo com o órgão, os bancos não abrem presencialmente nas datas de feriados oficiais (21 e 23).

Na terça-feira (21) não haverá atendimento presencial nas agências e as compensações bancárias não serão realizadas, incluindo o TED. O PIX funcionará normalmente.

Barcas

As linhas Arariboia e Paquetá irão operar com a grade de domingo e feriados | Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) informou que, durante os feriados, as linhas Arariboia e Paquetá operarão conforme a grade de domingos e feriados. Já as linhas Charitas e Cocotá não circularão nos dias 21 e 23.

