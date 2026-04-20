Veja o que abre e fecha nos feriados de Tiradentes e São Jorge em Niterói e São Gonçalo
Os feriados são em comemoração a Tiradentes (21) e a São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro (23)
Dois feriados na mesma semana (21, Tiradentes, e 23, São Jorge) vão alterar o funcionamento de serviços públicos e do comércio em cidades da Região Metropolitana do Rio. As prefeituras do Rio, São Gonçalo e Niterói decretaram ponto facultativo. Alguns serviços também terão seus horários alterados, impactando o atendimento à população. Confira a programação!
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Confira o que abre e fecha
Prefeitura de São Gonçalo
Em razão do ponto facultativo assinado pelo prefeito Capitão Nelson, as repartições municipais não funcionarão na próxima quarta-feira (22), além dos dias de feriado, terça (21) e quinta-feira (23), que também não têm expediente. Os trabalhos ocorrem normalmente apenas na segunda (20) e sexta-feira (24).
As atividades essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Defesa Civil vão operar normalmente durante o feriado. No setor de saúde, as unidades de urgência e emergência de São Gonçalo vão funcionar normalmente. O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três, e o Caps Francisco dos Santos Siqueira estarão abertos 24h durante o feriadão. Os outros Caps estarão fechados.
Caso haja necessidade de aplicação da vacina antirrábica humana em casos de acidentes com animais, o paciente terá atendimento nos polos sanitários Hélio Cruz, em Alcântara, na terça-feira (21), e no Washington Luiz, no Zé Garoto, na quinta-feira (23), ambos das 8h às 12h. Os polos abrirão exclusivamente para a aplicação desta vacina nesses dias e estarão fechados na quarta-feira (22).
Em casos de acidentes graves que necessitem de atendimento de urgência ou emergência fora do horário dos polos sanitários, o paciente pode procurar o PSC para avaliação, que funciona 24 horas todos os dias.
Prefeitura de Niterói
A Prefeitura de Niterói decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 24 de abril de 2026, uma sexta-feira, conforme o Decreto nº 723/2026. A medida, assinada pelo prefeito Rodrigo Neves e publicada no Diário Oficial, vale para toda a administração direta e indireta e ocorre após o feriado estadual de São Jorge, celebrado em 23 de abril.
Apesar da suspensão do expediente administrativo, os serviços essenciais, como saúde de urgência e emergência, limpeza urbana e fiscalização de trânsito, seguirão funcionando normalmente, em regime de escala.
Com isso, o atendimento em órgãos municipais será interrompido na data, e a Prefeitura recomenda que a população antecipe demandas burocráticas, como solicitações de documentos e protocolos.
Prefeitura do Rio de Janeiro
Os servidores da Prefeitura Rio de Janeiro, além dos dias de descanso por causa dos feriados, poderão emendar na sexta-feira (24), após o prefeito em exercício Eduardo Cavaliere, decretar ponto facultativo. Os serviços municipais irão paralisar, exceto os das áreas de saúde e segurança, por exemplo. O decreto não citou nenhum ponto facultativo para o feriado de Tiradentes (21).
Hospitais e UPAs estaduais
O Estado do Rio de Janeiro também decretou ponto facultativo na sexta-feira (24). Vale ressaltar que os serviços da área de saúde não serão interrompidos. Os hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs) estarão abertos normalmente, 24 horas por dia, durante os feriados e no ponto facultativo.
O serviço do Samu 192 também funcionará sem paralisação. Além disso, o salão de doadores do Hemorio, no Centro, permanecerá operando todos os dias.
Shoppings
Shopping Plaza Niterói
As lojas e quiosques do Shopping Plaza Niterói, nos dias 21 e 23, terão horário facultativo a partir das 13h e obrigatório das 15h às 21h. A Praça de alimentação funcionará das 12h às 21h, e os restaurantes e cinemas operarão de acordo com a programação própria, durante o feriado.
São Gonçalo Shopping
Ao longo do feriado, as lojas e quiosques terão horário opcional das 10h às 15h e das 21h às 22h, mas obrigatório das 15h às 21h. A área de alimentação e lazer terá horário obrigatório das 11h às 21h e opcional das 21h às 22h. A academia funcionará das 9h às 14h e o cinema de acordo com a programação.
Partage Shopping
Na terça e quinta-feira, as lojas e quiosques do Partage Shopping funcionarão das 15h às 21h. A área de lazer e praça de alimentação terá expediente das 11h às 21h. Os bares e restaurantes do jardim das 11h às 22h, enquanto as agências do DETRAN, TRE, Secretarias e Sine estarão fechadas. A academia funcionará das 8h às 18h e o cinema conforme a programação.
Pátio Alcântara
O Pátio Alcântara terá suas lojas e quiosques funcionando das 9h às 15h e a praça de alimentação das 10h às 15h, durante os dois dias de feriado.
INSS
As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), estarão fechadas nos dias 20, 21 e 23, em função do ponto facultativo, feriados de Tiradentes e São Jorge, respectivamente. Na segunda e na quinta-feira, haverá atendimento humano da Central Telefônica 135, das 7h às 22h. Na terça-feira, o serviço ocorrerá exclusivamente com atendimento eletrônico.
Enel
A concessionária Enel Rio manterá equipes trabalhando normalmente nos dois dias de feriados. Somente as lojas de atendimento não funcionarão, nos dias 21 e 23, entretanto nos outros dias haverá horários comerciais. Os serviços da empresa estarão disponíveis pelos canais digitais, operando 24h por dia.
Águas do Rio
A concessionária Águas do Rio informou que as agências físicas não terão atendimento na terça (21) e quinta-feira (23). Entretanto, os canais de atendimento digitais funcionam 24h, da mesma forma que as equipes operacionais nas ruas.
Naturgy
As agências da empresa em Niterói, Macaé e Campos não funcionarão na terça-feira (21), mas abrirão na quinta-feira (23), das 9h às 18h. Na quarta-feira (22), todas funcionarão normalmente, no mesmo horário.
Bancos
A Febraban informou que na segunda-feira (20) haverá atendimento normal nas localidades onde não estão programados feriados estadual, municipal ou ponto facultativo. Ainda de acordo com o órgão, os bancos não abrem presencialmente nas datas de feriados oficiais (21 e 23).
Na terça-feira (21) não haverá atendimento presencial nas agências e as compensações bancárias não serão realizadas, incluindo o TED. O PIX funcionará normalmente.
Barcas
A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) informou que, durante os feriados, as linhas Arariboia e Paquetá operarão conforme a grade de domingos e feriados. Já as linhas Charitas e Cocotá não circularão nos dias 21 e 23.