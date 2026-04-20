Restaurante do Povo tem funcionamento alterado esta semana por conta dos feriados

O Restaurante do Povo fica na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro) - Foto: Divulgação

O Restaurante do Povo fica na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro) - Foto: Divulgação

Durante esta semana, o Restaurante do Povo de São Gonçalo não funcionará nos feriados de terça-feira (21) e quinta-feira (23). A unidade abrirá normalmente, das 7h às 15h, nos outros dias da semana, incluindo no ponto facultativo de quarta-feira (22).

O equipamento, localizado em Alcântara, oferece refeições saudáveis e diversificadas a um preço simbólico, sendo o café da manhã R$0,50 e o almoço R$1,00. Pessoas com deficiência e idosos a partir de 60 anos têm direito à gratuidade.

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O Restaurante foi criado com o intuito de reduzir a fome e a insegurança alimentar e nutricional da população e tem capacidade para servir até 3 mil refeições por dia. O Restaurante do Povo fica na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro).