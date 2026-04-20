Fundação Mudes oferece 204 oportunidades com bolsas de até R$ 2 mil

No total, são 189 vagas de estágio para níveis superior, médio e técnico - Foto: Divulgação

No total, são 189 vagas de estágio para níveis superior, médio e técnico - Foto: Divulgação

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 204 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (46), ciências contábeis (15) e economia (1). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 20 vagas.

Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br.

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Há chances para estágio no Ensino Médio, são 12 no total e também 45 vagas para pessoas com deficiência (PcD). As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades para os ensino médio (2) e superior (11).

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.