Feira Literária Infantojuvenil Afro-Brasileira (EREMIM) realiza 2ª edição no próximo sábado (25)
Segunda edição contará com programação gratuita no Salgueiro
A literatura como experiência viva, coletiva e transformadora é o ponto de partida da EREMIM – Feira Literária Infantojuvenil Afro-Brasileira, que realiza sua segunda edição com uma programação gratuita e diversa no dia 25 de abril, no Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro.
Mais do que uma feira literária, a EREMIM se consolida como um espaço de formação e encontro, em que a palavra ganha corpo, voz e território. A iniciativa promove experiências que conectam crianças, jovens e comunidades com narrativas afro-brasileiras, fortalecendo o protagonismo, a escuta e a construção coletiva de conhecimento.
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O projeto é uma realização da Elza Ribeiro Produções e conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Literatura do Rio ao RJ.
No dia 25 de abril, o projeto chega ao Morro do Salgueiro, com uma programação ao longo de todo o dia que reúne contações de histórias, oficinas, apresentações artísticas e vivências culturais. Entre os destaques estão a participação do jovem talento Gaelzinho da Vila e a apresentação do projeto Samba Menino, além de narrativas ancestrais como as histórias do Jongo da Serrinha, conduzidas por Dely Monteiro, matriarca do jongo.
Também integram a programação nomes como Sinara Rúbia, Tenily Guian, Emerson Menezes, Fátima Verônica e Raquel Potí, ampliando o diálogo entre tradição, arte e formação.
Literatura, ancestralidade e formação
Com uma programação que integra diferentes linguagens, a EREMIM reafirma a literatura como ferramenta de transformação social e construção de identidade.
As atividades incluem contações de histórias inspiradas na tradição oral africana e afro-brasileira, oficinas que estimulam criatividade e pertencimento, e encontros com artistas e educadores que atuam diretamente na formação cultural de crianças e jovens.
Projetos como o Pretinhas Leitoras, voltado à mediação literária a partir da literatura negra, e a presença de autoras como Sonia Rosa e Sinara Rúbia reforçam o compromisso da feira com a valorização de narrativas plurais e com o letramento racial.
Além disso, oficinas como “Plantas Medicinais e Alimentícias – Que Planta é Essa?”, atividades de bordado e criação de máscaras ampliam o entendimento de cultura como prática cotidiana, ancestral e coletiva.
Um espaço de encontro e futuro
Ao reunir artistas, educadores, mestres da cultura popular e iniciativas comunitárias, a EREMIM cria um ambiente em que a leitura deixa de ser apenas uma prática individual e se transforma em experiência compartilhada.
A feira propõe um deslocamento: da leitura como obrigação para a leitura como encontro, como escuta e como construção de mundo.
Em sua segunda edição, o projeto reafirma seu papel como plataforma de valorização da cultura afro-brasileira, contribuindo para a formação de novas gerações mais conscientes de sua história, identidade e potência.
SERVIÇO:
MORRO DO SALGUEIRO
Data: 25 de abril de 2026
Horário: das 9h às 18h
Local: Quadra Esportiva do Campo do Morro do Salgueiro
Endereço: Rua Francisco Graça, S/Nº (próximo ao Bar do Cacique), Morro do Salgueiro - Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)
Entrada: Gratuita
Classificação etária: Livre
PROGRAMAÇÃO SALGUEIRO - 25/04/2026 (sábado)
09h00 | Contação de História: Inspiração Griô - com Sinara Rúbia e Tenily Guian
10h00 | Oficina: Perna de Pau - com Raquel Potí
11h00 | Apresentação Artística: Gaelzinho da Vila
13h30 | Atividade Literária
14h00 | Oficina: Plantas Medicinais e Alimentícias - Que Planta é Essa? - com Emerson Menezes
15h00 | Contação de História: Histórias do Jongo da Serrinha - com Dely Monteiro
16h00 | Contação de História: Mini Contos de Poder - com Fátima Verônica
17h00 | Apresentação Artística: Samba Menino - com Raphael Moreira
FICHA TÉCNICA
Coordenação Geral: Elza Ribeiro
Coordenação de Produção: Alessa Fernandes
Coordenação Pedagógica: Marisa da Silva
Coordenação Administrativo-Financeira: Letícia Napole e Alessa Fernandes
Produção Executiva: Alessa Fernandes e JP Rodrigues
Articulação Cultural e Mobilização Territorial: Marisa da Silva e Izair Ramunch Costa
Cenografia: Armazém Cultural das Artes, Emily Pirmez e Martha Garcia
Identidade Visual: Fernando Mendonça e Will Grão
Projeto Gráfico: Will Grão
Consultoria de Acessibilidade: Vanessa Bruna
Recursos de Acessibilidade: Incluir pela Arte
Gestão de Mídia Social: Fernanda Portella
Realização: Elza Ribeiro Produções
Parceria: Polo Região Portuária
Apoio: MUHCAB - Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira e Quadra Esportiva do Campo do Morro do Salgueiro e Favelivro
Patrocínio: Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Literatura do Rio ao RJ.