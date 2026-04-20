Feira Literária Infantojuvenil Afro-Brasileira (EREMIM) realiza 2ª edição no próximo sábado (25)

No dia 25 de abril, o projeto chega ao Morro do Salgueiro, com uma programação ao longo de todo o dia que reúne contações de histórias, oficinas, apresentações artísticas e vivências culturais - Foto: Divulgação

No dia 25 de abril, o projeto chega ao Morro do Salgueiro, com uma programação ao longo de todo o dia que reúne contações de histórias, oficinas, apresentações artísticas e vivências culturais - Foto: Divulgação

A literatura como experiência viva, coletiva e transformadora é o ponto de partida da EREMIM – Feira Literária Infantojuvenil Afro-Brasileira, que realiza sua segunda edição com uma programação gratuita e diversa no dia 25 de abril, no Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro.

Mais do que uma feira literária, a EREMIM se consolida como um espaço de formação e encontro, em que a palavra ganha corpo, voz e território. A iniciativa promove experiências que conectam crianças, jovens e comunidades com narrativas afro-brasileiras, fortalecendo o protagonismo, a escuta e a construção coletiva de conhecimento.

Leia também:

Pela primeira vez, mais farmácias fecham do que abrem no Brasil



Uerj abre inscrições para o 1º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2027



O projeto é uma realização da Elza Ribeiro Produções e conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Literatura do Rio ao RJ.

No dia 25 de abril, o projeto chega ao Morro do Salgueiro, com uma programação ao longo de todo o dia que reúne contações de histórias, oficinas, apresentações artísticas e vivências culturais. Entre os destaques estão a participação do jovem talento Gaelzinho da Vila e a apresentação do projeto Samba Menino, além de narrativas ancestrais como as histórias do Jongo da Serrinha, conduzidas por Dely Monteiro, matriarca do jongo.

Também integram a programação nomes como Sinara Rúbia, Tenily Guian, Emerson Menezes, Fátima Verônica e Raquel Potí, ampliando o diálogo entre tradição, arte e formação.

Literatura, ancestralidade e formação

Com uma programação que integra diferentes linguagens, a EREMIM reafirma a literatura como ferramenta de transformação social e construção de identidade.

As atividades incluem contações de histórias inspiradas na tradição oral africana e afro-brasileira, oficinas que estimulam criatividade e pertencimento, e encontros com artistas e educadores que atuam diretamente na formação cultural de crianças e jovens.

Projetos como o Pretinhas Leitoras, voltado à mediação literária a partir da literatura negra, e a presença de autoras como Sonia Rosa e Sinara Rúbia reforçam o compromisso da feira com a valorização de narrativas plurais e com o letramento racial.

Além disso, oficinas como “Plantas Medicinais e Alimentícias – Que Planta é Essa?”, atividades de bordado e criação de máscaras ampliam o entendimento de cultura como prática cotidiana, ancestral e coletiva.

Um espaço de encontro e futuro

Ao reunir artistas, educadores, mestres da cultura popular e iniciativas comunitárias, a EREMIM cria um ambiente em que a leitura deixa de ser apenas uma prática individual e se transforma em experiência compartilhada.

A feira propõe um deslocamento: da leitura como obrigação para a leitura como encontro, como escuta e como construção de mundo.

Em sua segunda edição, o projeto reafirma seu papel como plataforma de valorização da cultura afro-brasileira, contribuindo para a formação de novas gerações mais conscientes de sua história, identidade e potência.

SERVIÇO:

MORRO DO SALGUEIRO

Data: 25 de abril de 2026

Horário: das 9h às 18h

Local: Quadra Esportiva do Campo do Morro do Salgueiro

Endereço: Rua Francisco Graça, S/Nº (próximo ao Bar do Cacique), Morro do Salgueiro - Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)

Entrada: Gratuita

Classificação etária: Livre

PROGRAMAÇÃO SALGUEIRO - 25/04/2026 (sábado)

09h00 | Contação de História: Inspiração Griô - com Sinara Rúbia e Tenily Guian

10h00 | Oficina: Perna de Pau - com Raquel Potí

11h00 | Apresentação Artística: Gaelzinho da Vila

13h30 | Atividade Literária

14h00 | Oficina: Plantas Medicinais e Alimentícias - Que Planta é Essa? - com Emerson Menezes

15h00 | Contação de História: Histórias do Jongo da Serrinha - com Dely Monteiro

16h00 | Contação de História: Mini Contos de Poder - com Fátima Verônica

17h00 | Apresentação Artística: Samba Menino - com Raphael Moreira

FICHA TÉCNICA

Coordenação Geral: Elza Ribeiro

Coordenação de Produção: Alessa Fernandes

Coordenação Pedagógica: Marisa da Silva

Coordenação Administrativo-Financeira: Letícia Napole e Alessa Fernandes

Produção Executiva: Alessa Fernandes e JP Rodrigues

Articulação Cultural e Mobilização Territorial: Marisa da Silva e Izair Ramunch Costa

Cenografia: Armazém Cultural das Artes, Emily Pirmez e Martha Garcia

Identidade Visual: Fernando Mendonça e Will Grão

Projeto Gráfico: Will Grão

Consultoria de Acessibilidade: Vanessa Bruna

Recursos de Acessibilidade: Incluir pela Arte

Gestão de Mídia Social: Fernanda Portella

Realização: Elza Ribeiro Produções

Parceria: Polo Região Portuária

Apoio: MUHCAB - Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira e Quadra Esportiva do Campo do Morro do Salgueiro e Favelivro

Patrocínio: Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Literatura do Rio ao RJ.