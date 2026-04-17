Iguá Rio abre processo seletivo com 17 vagas; Confira!
Oportunidades são para diferentes níveis de formação, com destaque para vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PcD) e mulheres
A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, está com processo seletivo aberto para 17 vagas de emprego na capital fluminense.
As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais e de engenharia, com cargos efetivos e vagas afirmativas voltadas para pessoas com deficiência (PcD) e para mulheres, reforçando o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão.
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A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, no site: vemserigua.gupy.io. Além disso, a Iguá Rio conta com um canal oficial no WhatsApp, onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia. Para participar, basta acessar: https://whatsapp.com/channel/0029VbCDRGRI1rcqIyT4Mt2R
Vagas – Rio de Janeiro (Capital)
Analista de Negócio e Gestão Sênior – Efetivo
Auxiliar Administrativo – Almoxarifado (Vaga afirmativa para PcD) – Efetivo
Coordenador(a) de Engenharia – Gestão de Obras – Efetivo
Encarregado(a) de Almoxarifado – Efetivo
Engenheira de Capex (Obras Lineares) – (Vaga afirmativa para mulheres) – Efetivo
Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho – Efetivo
Fiscal de Obras – Efetivo
Analista de Combate de Perdas – Efetivo
Analista de Planejamento Sênior – Efetivo
Auxiliar de Eletromecânica – Efetivo
Auxiliar Operação Água – Efetivo
Auxiliar Operação de Água (Vaga afirmativa para PcD) – Efetivo
Auxiliar Operação Esgoto (2 vagas) – Efetivo
Encarregado(a) de Redes de Água – Efetivo
Jovem Aprendiz – Efetivo
Programador(a) de Operação – Efetivo
Supervisor(a) Operacional – Efetivo