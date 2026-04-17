Iguá Rio abre processo seletivo com 17 vagas; Confira!

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy - Foto: Divulgação

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy - Foto: Divulgação

A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, está com processo seletivo aberto para 17 vagas de emprego na capital fluminense.

As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais e de engenharia, com cargos efetivos e vagas afirmativas voltadas para pessoas com deficiência (PcD) e para mulheres, reforçando o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão.

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A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, no site: vemserigua.gupy.io. Além disso, a Iguá Rio conta com um canal oficial no WhatsApp, onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia. Para participar, basta acessar: https://whatsapp.com/channel/0029VbCDRGRI1rcqIyT4Mt2R

Vagas – Rio de Janeiro (Capital)

Analista de Negócio e Gestão Sênior – Efetivo

Auxiliar Administrativo – Almoxarifado (Vaga afirmativa para PcD) – Efetivo

Coordenador(a) de Engenharia – Gestão de Obras – Efetivo

Encarregado(a) de Almoxarifado – Efetivo

Engenheira de Capex (Obras Lineares) – (Vaga afirmativa para mulheres) – Efetivo

Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho – Efetivo

Fiscal de Obras – Efetivo

Analista de Combate de Perdas – Efetivo

Analista de Planejamento Sênior – Efetivo

Auxiliar de Eletromecânica – Efetivo

Auxiliar Operação Água – Efetivo

Auxiliar Operação de Água (Vaga afirmativa para PcD) – Efetivo

Auxiliar Operação Esgoto (2 vagas) – Efetivo

Encarregado(a) de Redes de Água – Efetivo

Jovem Aprendiz – Efetivo

Programador(a) de Operação – Efetivo

Supervisor(a) Operacional – Efetivo