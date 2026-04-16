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Marcha para Jesus reúne grandes nomes da música gospel em Niterói

Evento gratuito acontece no dia 25 de abril, com percurso da Câmara Municipal até o Caminho Niemeyer

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de abril de 2026 - 08:44
A programação reúne grandes nomes da música gospel e lideranças religiosas
A programação reúne grandes nomes da música gospel e lideranças religiosas -

A cidade de Niterói vai receber a Marcha para Jesus, um dos maiores eventos de fé do Brasil, no dia 25 de abril (sábado). A concentração está marcada para às 14h, em frente à Câmara Municipal, de onde os participantes seguirão em caminhada até o Caminho Niemeyer. O evento é gratuito e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói.

A programação reúne grandes nomes da música gospel e lideranças religiosas como Cassiane, Waguinho, Aline Barros, DJ Naudão, Maria Pita, Paulo Neto, Renata Henriques, Natinho Battera e Ministério da Equidade.

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Com nomes consagrados e novos talentos, o evento se consolida como um espaço com atrações para toda a família, promovendo inclusão, renovação da fé e fortalecimento da cultura gospel na cidade.

O evento também deve atrair visitantes de outras cidades, contribuindo para o fortalecimento do turismo e a movimentação da economia local.

Serviço:

Marcha para Jesus em Niterói

Data: 25 de abril (sábado)

Concentração: 14h, em frente à Câmara Municipal

Percurso: Caminhada até o Caminho Niemeyer

Tags:

camara municipal caminho niemeyer marcha para jesus Niterói

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