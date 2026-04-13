Fundação Mudes oferece 189 oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 2 mil

No total, são 189 vagas de estágio para níveis superior, médio e técnico - Foto: Divulgação

No total, são 189 vagas de estágio para níveis superior, médio e técnico - Foto: Divulgação

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 189 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Os interessados devem acessar o site www.mudes.org.br .

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (42), ciências contábeis (15) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais.

Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 9 vagas.

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Há chances para estágio no Ensino Médio, são 11 no total e também 48 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 53 vagas. Sendo técnico em administração (13) e técnico em eletrônica (5). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades para os ensino médio (11) e ensino fundamental (2).

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do site.

