Ex-deputado Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF

A prisão acontece após condenação do ex-parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado - Foto: Reprodução

A prisão acontece após condenação do ex-parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado - Foto: Reprodução

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi preso nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), segundo confirmação da Polícia Federal. A detenção ocorreu em Orlando, na Flórida, onde ele foi encaminhado a um centro de detenção por questões migratórias.

De acordo com autoridades brasileiras, Ramagem é considerado foragido da Justiça e estaria em situação irregular no país norte-americano. A Polícia Federal informou que mantém contato com autoridades dos Estados Unidos para tratar dos próximos passos, incluindo a possibilidade de retorno ao Brasil.

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A prisão acontece após condenação do ex-parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Antes da conclusão do julgamento, ele deixou o Brasil de forma clandestina, atravessando a fronteira com a Guiana e, posteriormente, seguindo para os Estados Unidos.

O nome de Ramagem foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol por determinação do STF, o que permitiu sua localização e eventual prisão no exterior. O governo brasileiro já havia formalizado um pedido de extradição no fim de 2025, encaminhado às autoridades norte-americanas por meio da embaixada em Washington.

Aliados do ex-deputado afirmavam que ele pretendia solicitar asilo político nos Estados Unidos. Enquanto permaneceu fora do país, ele também foi alvo de sanções, como o cancelamento do passaporte diplomático e o bloqueio de vencimentos parlamentares após a cassação de seu mandato.

Ainda não há definição sobre quando ou como poderá ocorrer a extradição.