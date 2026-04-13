Esquadrão antibombas retira artefato explosivo do calçadão de Copacabana

Os agentes constataram que havia condições seguras para o recolhimento do material - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Os agentes constataram que havia condições seguras para o recolhimento do material - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O Esquadrão Antibombas foi acionado na manhã desta segunda-feira (13) após a localização de um artefato explosivo no calçadão da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com informações iniciais, policiais militares do batalhão da área encontraram o objeto na faixa de areia, nas proximidades do Posto 2 e do Copacabana Palace. A área foi imediatamente isolada, por segurança, até a chegada da equipe especializada da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

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Após análise técnica no local, os agentes constataram que havia condições seguras para o recolhimento do material, que foi retirado sem incidentes e encaminhado para perícia.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana), que ficará responsável pelas investigações para identificar a origem do artefato.