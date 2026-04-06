Fundação Mudes oferece 196 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 196 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: https://www.mudes.org.br.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (44), ciências contábeis (11) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 12 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 6 no total e também 54 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 53 vagas. Sendo técnico em administração (13) e técnico em eletrônica (5). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 12 oportunidades para os ensino médio (10) e superior (2). Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

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