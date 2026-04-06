'Águas do Conhecimento': Projeto oferece reforço escolar gratuito em comunidades cariocas

Após abandonar os estudos aos 15 anos, Jéssica Almeida decidiu retomá-los. Hoje, aos 35, mãe de quatro filhos, a faxineira entendeu que era hora de recuperar os estudos e ir atrás do seu grande sonho: tornar-se médica. Para isso, ela é uma das cerca de 170 pessoas que já foram ou estão sendo beneficiadas pelo programa Águas do Conhecimento, iniciativa social da Águas do Rio, empresa do grupo Aegea, voltada para quem vive em comunidades cariocas.

Moradores das localidades onde o projeto está presente podem se inscrever para participar das turmas de reforço escolar e alfabetização. As inscrições estão abertas em todas as favelas contempladas pela iniciativa, e os interessados devem procurar a associação de moradores de suas regiões para obter mais informações. As comunidades atendidas são: Mangueira, Barreira do Vasco, Parque Arará e Parque Eredia de Sá, na Zona Norte, além de Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, na Zona Sul.

Moradora da Mangueira, Jéssica viu seu desejo começar a ganhar forma após ingressar no projeto, que atende crianças, jovens e adultos. O objetivo é que os participantes desenvolvam habilidades e conhecimentos capazes de impulsionar o crescimento pessoal, com foco em alfabetização e reforço escolar.

A turma da Mangueira é a primeira voltada para adultos e está estruturada nos pilares “Português”, “Inglês” e “Matemática”, além de estimular o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. No momento, é também a única unidade com vagas destinadas a esse público. Nas demais comunidades atendidas, as atividades são direcionadas principalmente a crianças e adolescentes.

“Estou gostando muito, principalmente do cuidado que a professora tem com a gente. Não é fácil voltar a estudar com essa idade, mas, para quem tem um sonho, nada é impossível”, conta Jéssica.

Ela ressalta ainda que a amizade criada com os colegas de turma é essencial para manter o estímulo vivo. Quando um deles falta por qualquer motivo, os demais ligam cobrando explicações e reforçam que a ausência foi sentida. Essa dinâmica entre os alunos é importante para que todos caminhem juntos e se sintam acolhidos, diminuindo as chances de novas evasões.

Baixada e São Gonçalo na lista

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 8,7 milhões de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos estavam fora da escola em 2024, seja por terem abandonado os estudos ou por nunca terem frequentado a educação básica. Marcelo Farinha, coordenador de Responsabilidade Social da Águas do Rio e um dos responsáveis pela iniciativa, explica que, mais do que um projeto educacional, o Águas do Conhecimento é uma das formas de a concessionária levar valor às comunidades onde atua.

“Acreditamos na educação como um caminho fundamental para gerar oportunidades e promover prosperidade compartilhada. Por isso, nossa perspectiva é seguir expandindo o projeto para alcançar novos territórios e beneficiar cada vez mais pessoas. A Baixada Fluminense e São Gonçalo serão as próximas áreas contempladas”, afirma.

Mais do que autonomia, a possibilidade de transformar a própria vida é o que motiva Jéssica, mesmo cansada após um longo dia de trabalho e com o filho no colo, a seguir frequentando as aulas e não desistir dos estudos.

“Sou muito grata à Águas do Rio pela oportunidade. Quero também ser um exemplo para os meus filhos e mostrar a eles que esse é o melhor caminho. Minha filha mais velha já está construindo a vida dela, e os mais novos estão encaminhados. Sinto orgulho de vê-los estudando e, a partir de agora, eles também terão orgulho da mãe deles.”