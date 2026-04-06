Uber lança recurso “Uber Mulher” para ampliar segurança de passageiras; recurso já está disponível no Rio de Janeiro

A empresa de transporte Uber anunciou um novo recurso que permite que passageiras escolham realizar viagens com motoristas mulheres. A funcionalidade, chamada “Uber Mulher”, já começou a ser liberada no Rio de Janeiro e também chega a cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Fortaleza. A ferramenta vinha sendo testada em sete municípios e agora passa por expansão para outras capitais. A proposta da plataforma é oferecer mais conforto e aumentar a sensação de segurança das usuárias, permitindo a priorização de corridas com condutoras. O recurso está disponível em três modalidades dentro do aplicativo.

Uma delas é o Reserve Uber Mulher, que possibilita o agendamento de viagens com pelo menos 30 minutos de antecedência, assegurando que o trajeto seja feito por uma motorista mulher. Outra alternativa é ativar a opção “Preferência das Mulheres” nas configurações do perfil. Com essa função habilitada, o aplicativo dá prioridade a motoristas mulheres nas solicitações da categoria UberX. A empresa ressalta, no entanto, que a funcionalidade não garante que todas as corridas serão realizadas por mulheres, já que isso depende da quantidade de motoristas disponíveis na região. Caso o tempo de espera seja elevado, o sistema pode direcionar automaticamente a corrida para o condutor mais próximo.

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A terceira modalidade é o “Uber Mulher”, que aparece diretamente na tela inicial do aplicativo. Nessa opção, a usuária pode solicitar imediatamente uma viagem com motorista mulher em qualquer período do dia. Se não houver condutoras disponíveis em curto prazo, o aplicativo oferece a escolha entre continuar aguardando ou redirecionar a corrida para outro motorista.

O recurso também estará disponível para contas do Uber Teens, voltadas a adolescentes entre 12 e 17 anos. Nesses casos, responsáveis podem acompanhar os trajetos em tempo real e contam com ferramentas de segurança ativadas automaticamente.

De acordo com a empresa, a ampliação do Uber Mulher integra uma estratégia mais ampla voltada à segurança e ao combate à violência contra mulheres, incluindo parcerias com organizações especializadas, campanhas de conscientização e conteúdos educativos direcionados a motoristas e passageiros.