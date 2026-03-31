Governo do Rio de Janeiro divulga, esta semana, 3,2 mil vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 3.212 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.044 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 2.168 vagas: 400 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.768 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

A Região Metropolitana oferece remuneração de até quatro salários mínimos (R$ 6.484) para a função de vidraceiro colocador de vidros, que exige experiência anterior e o Ensino Fundamental completo. Também há oportunidades com salários que variam de R$ 3.242 a R$ 4.863, para as funções de encarregado de obras, assentador de manilha, operador de escavadeira, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, pedreiro, vigia e serralheiro, destinadas a candidatos com experiência e diferentes níveis de escolaridade. Para pessoas com deficiência (PcD), são 74 vagas para diferentes funções e remunerações.

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No Médio Paraíba, foram captadas 255 oportunidades, com remuneração média de um salário mínimo. Já na Serra, foram captadas 204 vagas, com remuneração de um a dois salários mínimos, para a posição de supervisor de produção química, supervisor de vendas e técnico de enfermagem do trabalho.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, a maioria das vagas captadas (74,4%) é do setor de Serviços e 25,6% são oferecidas pelo Comércio. Por nível de escolaridade, 37,4% pedem o Ensino Médio completo e 50,3%, o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (81,0%) exige experiência.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria com as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, esta semana, 400 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br. Já o CIEE oferece 1.768 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.