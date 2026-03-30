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VLT Carioca recebe ação com mais de 400 vagas de emprego no Terminal Gentileza

Serão disponibilizadas vagas de estágio, Jovem Aprendiz, posições CLT e PJ

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de março de 2026 - 08:33
Mais de 50 vagas são destinadas ao programa Jovem Aprendiz
Mais de 50 vagas são destinadas ao programa Jovem Aprendiz -

O VLT Carioca recebe, nesta terça-feira (31/03), a segunda edição do Conecta Mudes, iniciativa gratuita da Fundação Mudes que oferece mais de 400 oportunidades de trabalho, além de oficinas e serviços de apoio à empregabilidade. A ação acontece das 8h às 15h, no Terminal Gentileza, reforçando o espaço como um ponto de conexão não apenas de mobilidade, mas também de desenvolvimento social.

Serão disponibilizadas vagas de estágio, Jovem Aprendiz, posições CLT e PJ, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PcD). Mais de 50 vagas são destinadas ao programa Jovem Aprendiz.

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As oportunidades de estágio contemplam áreas como Engenharia, Gastronomia, Letras, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação (TI). Já as vagas profissionais incluem cargos como atendente, cozinheiro(a), costureiro(a), padeiro(a), vendedor(a), auxiliar de coleta laboratorial e encapsulador(a).

Empresas parceiras como Altese, Direcional Engenharia e Drogarias Venâncio participam da ação. Durante o evento, equipes dos supermercados SuperPrix e da rede Windsor também estarão no local realizando triagem de currículos. O SuperPrix, por exemplo, disponibiliza 91 vagas em diferentes funções operacionais.

Além das oportunidades, o público poderá participar da oficina “Construindo Caminhos para o Mundo do Trabalho: currículo, entrevista e marketing pessoal”, com orientações práticas para aumentar as chances de inserção no mercado.

A ação também oferece encaminhamento imediato para etapas de processos seletivos, especialmente para candidatos a vagas de Jovem Aprendiz, além de iniciativas voltadas à inclusão produtiva, educação e capacitação profissional.

Serviço - Conecta Mudes

Data: 31/03

Horário: das 8h às 15h

Local: Terminal Gentileza (Mezanino, 2º andar)

Tags:

Terminal Gentileza vagas de CLT Vagas de emprego vagas de estágio Vagas de jovem aprendiz vagas de PJ VLT Carioca

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