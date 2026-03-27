Firjan SENAI está com 155 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Niterói e São Gonçalo

Os cursos têm previsão de início no mês de abril - Foto: Divulgação

Os cursos têm previsão de início no mês de abril - Foto: Divulgação

As escolas Firjan SENAI de Niterói e São Gonçalo estão com ofertas de vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional. Ao todo, são disponibilizadas 155 vagas para os cursos ministrado no modo presencial e EAD, nos turnos da manhã, tarde e noite a depender da modalidade. Os cursos têm previsão de início no mês de abril. Alguns começaram na segunda quinzena de março, mas ainda têm disponibilidade. As inscrições devem ser feitas presencialmente, na unidade onde as qualificações serão oferecidas.

Na unidade Firjan SENAI Niterói, localiza na Rua General Castrioto, 460, Barreto, são oferecidos os cursos de Assistente de Operações em Logística, Assistente de Produção Industrial, Instalador de Sistemas Drywall, Serralheiro de Ferro, Pedreiro de Alvenaria de Revestimento em Argamassa e Cerâmico, Pedreiro de Alvenaria de Vedação, Assistente de Controle de Qualidade e Assistente de Marketing Digital. Na Firjan SENAI São Gonçalo, que fica na Rua Dr Nilo Peçanha, 134 - Centro, são ofertados os cursos de Eletricista Instalador Residencial EAD, Almoxarife de Obras e Assistente de Operações em Logística.

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A depender do curso de interesse, os candidatos à vaga precisam ter o ensino fundamental concluído, ou estar cursando entre o 5° e 7° ano do ensino fundamental e ter idade a partir de 16 anos.

Cursos são ofertados em diferentes turnos

Niterói:

Assistente de Operações em Logística, presencial, turno da noite (18h às 22h): início previsto em 27/04/26

Assistente de Produção Industrial, presencial, turno da manhã (08h às 12h) ou tarde (13h às 17h): início previsto em 20/04/26;

Instalador de Sistemas Drywall, presencial, turno da manhã (08h às 12h): iniciaram em 23/03/26 (ainda há vagas)

Serralheiro de Ferro, presencial, turno da manhã (08h às 12h): início previsto em 01/04/26

Pedreiro de Alvenaria de Revestimento em Argamassa e Cerâmico, presencial, turno da noite (18h às 22h) – início previsto em 27/04/26

Pedreiro de Alvenaria de Vedação, presencial, turno da noite (18h às 22h): início previsto em 27/04/26

Assistente de Controle de Qualidade, presencial, turno da tarde (13h às 17h): início previsto 06/04/26

Assistente de Marketing Digital, EAD, turno da noite: início previsto em 06/04/26

São Gonçalo:

Eletricista Instalador Residencial, EAD, turno da tarde: início previsto em 01/04/26

Almoxarife de Obras, presencial, turnos manhã, tarde e noite: início previsto em 07/04/26

Assistente de Operações em Logística, EAD – iniciaram em 23/03/26 (ainda há vagas)