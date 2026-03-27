Clínicas de oncologia realizam a 6ª edição do Dia C, com consultas gratuitas em diversas especialidades

Criado para lembrar o Dia Mundial de Combate ao Câncer, 8 de abril, o Dia C - realizado pela Oncomed em parceria com a PróOnco Mulher - chega à sua sexta edição no próximo dia 11/04 das 8h às 15h, oferecendo consultas gratuitas com especialistas em ginecologia, mastologia, urologia e genética. Voltada para pessoas sem plano de saúde, a ação está entre os diversos projetos desenvolvidos pelas duas clínicas oncológicas ao longo do ano para orientar, alertar e conscientizar a população sobre a prevenção à doença que, no triênio 2026-2028, pode se transformar na primeira causa de morte em todo o mundo. Os interessados em participar devem fazer o agendamento para a especialidade desejada enviando mensagem pelo WhatsApp (21) 97189-1142.

Além das consultas, haverá roda de conversa após a palestra "Seja um lugar bom para você mesma: o poder do autocuidado com alegria", que acontece das 11h às 12h, ministrada por Henriette Porciúncula, mestre em educação e palestrante com atuação em ações de teatro corporativo. Todas as atividades serão na unidade da Oncomed da Rua Araribóia, 6, em São Francisco, Zona Sul de Niterói.

Na edição do ano passado, o Dia C proporcionou quase 100 atendimentos gratuitos, número que ultrapassa a 400, se somado às cinco ações já realizadas do projeto. A estimativa para 2026 é chegar a 100 consultas, como adianta o cirurgião oncológico Rodrigo Souto, diretor geral da PróOnco e diretor científico do Instituto Oncomed.

Leia também:

➣Romário viaja à Argentina com estudante de 25 anos

➣ Bolsonaro recebe alta e cumprirá prisão domiciliar

“Com o Dia C, reforçamos a importância das consultas médicas e exames preventivos, uma das formas de controlarmos o crescimento da doença. E o nosso objetivo é a cada ano aumentar o número de atendimentos, todos direcionados a pessoas sem planos de saúde. Afinal, nossa missão vai além do atender, consultar e acompanhar. É preciso cuidar, e sem dúvida as ações de informação e conscientização são parte essencial deste processo que cabe não apenas aos órgãos públicos, mas a sociedade como um todo”, destaca Rodrigo Souto.

Outras ações - O Dia C é uma das ações realizadas pelas duas clínicas referência em oncologia no Grande Rio e que vêm ampliando os projetos de atendimentos gratuitos voltados à conscientização e prevenção a esta doença que avança. A Caminhada da Mulher, o Dia da Beleza, o Nosso Dia Pink e o Outubro Rosa estão entre as atividades que integram o calendário anual da Oncomed e da PróOnco.

Estudo do Inca prevê 800 mil novos casos de câncer no Brasil de 2026 a 2028

O objetivo da OMS ao criar o Dia Mundial de Combate ao Câncer foi o de incentivar instituições de todo o mundo a se reunirem em campanhas voltadas à prevenção dos diversos tipos da doença, com ações de conscientização e orientação aos pacientes e familiares que enfrentam o câncer. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), entre 2026 e 2028, o Brasil deve registrar por ano quase 800 mil novos casos da doença. A estimativa tem por base recente levantamento que mostra que os carcinomas já se consolidaram como um dos maiores desafios de saúde pública do país. A previsão é a de que, em um futuro próximo, a doença passe a ser a principal causa de morte em todo o território nacional, superando as geradas por problemas cardíacos, consideradas as mais comuns entre os óbitos.

De todos os tipos de câncer, o de mama é o mais diagnosticado em todo o mundo: já chega à casa dos 2 milhões e 300 mil novos casos anuais em mulheres (dados de 2024), sendo a principal causa de óbitos por câncer feminino: de 670 a 715 mil mortes/ano. No Brasil, a estimativa é a de 80 mil novos casos deste tumor por ano para o triênio 2026-2028, o que representa, pelo menos, 12% de todos os diagnósticos de câncer previstos para o período no país.

O estudo do Inca dá conta que o tumor maligno mais comum no país é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%). Nas mulheres, o câncer de mama é o mais incidente (depois do de pele), com 74 mil casos novos previstos por ano até 2025. Nos homens, o câncer predominante é o de próstata, com 72 mil novos casos estimados a cada ano do próximo triênio, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.