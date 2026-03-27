Romário viaja à Argentina com estudante de 25 anos

O ex-jogador de futebol e atual senador pelo Rio de Janeiro, Romário, de 60 anos, foi visto em uma viagem a Buenos Aires, com a estudante de odontologia Tiffany Vasconcelos, de 25 anos. Os dois teriam sido vistos juntos pela primeira vez no carnaval de 2026.

Romário visitou a Argentina para dar entrevista ao ex-jogador David Trezeguet, segundo o jornal Extra. Depois do compromisso, os dois curtiram juntos o centro da cidade e ainda tiveram um jantar romântico.

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Não é segredo para ninguém que o político está apaixonado. Ele deixa algumas palavras carinhosas nas publicações da estudante. “Maravilhosa”, disse em uma publicação e em outra ele escreveu “Linda”.

Romances de Romário

O ex-atleta conheceu Tiffany Vasconcelos depois que terminou o relacionamento com a também estudante, Alicya Gomes, de 23 anos. Pouco depois ele foi visto saindo de um camarote depois do desfile das campeãs, no Rio de Janeiro.

Após uma semana, Romário foi flagrado almoçando na Churrascaria Mocellin, na Barra da Tijuca, na companhia de uma mulher ruiva e tatuada. Ambos chegaram ao local em um carro, conversaram na área externa, porém não houve troca de carícias e beijos.

Pouco tempo depois, o político voltou a aparecer em público com Tiffany, de 25 anos. Fora a Argentina, ela já tinha sido flagrada em Balneário Camboriú.

A estudante de odontologia vive com a família e o filho, em Queimados, na Baixada Fluminense. Na rede social, TikTok, ela divide detalhes de sua rotina de exercícios físicos.